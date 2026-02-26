"Kremeľ neustúpi. Stojíme pred nebezpečenstvom vojny, akú zažili naši starí otcovia," varoval poľský minister

„Stojíme pred nebezpečenstvom vojny, akú zažili naši dedovia,“ varoval Sikorski. Pred blížiacou sa vojnou varuje aj Severoatlantická aliancia a rozviedky rôznych krajín. „Kremeľ neustúpi,“ dodal.
„Uvedomovanie si nebezpečenstva môže paralyzovať, alebo mobilizovať. Nemôžeme si dovoliť byť paralyzovaní. Pasivita či spoliehanie sa na iných je pozvánka na eskaláciu, rovnako ako vykrikovanie, že to nie je naša vojna,“ vyhlásil Sikorski v zjavnej narážke na vojnu Ruska proti Ukrajine, pokračujúcej za poľskými hranicami piaty rok. Pripomenul, že vlani v novembri pri ruskom útoku na mesto Ternopil na západe Ukrajiny zahynula aj sedemročná Amelia, poľská občianka.
„Cieľ nepriateľa je prostý. Vystrašiť, rozdeliť, rozoštvať skupiny Poliakov proti sebe a oslabiť dôveru k politickým orgánom,“ varoval.
Varšava však zareagovala rezolútne na doterajšie ruské provokácie, povedal a pripomenul, že vlani nechal uzavrieť dva posledné ruské konzuláty v krajine. V dôsledku značná časť ruských diplomatov opustila Poľsko, zvyšné stratili právo na voľné cestovanie po krajine. Varšava tiež na úrovni Európskej únie prispela k obmedzeniam pohybu ruského diplomatického personálu. „Sťažujeme Rusku uskutočňovať to, čo Sovieti nazývali aktívnymi opatreniami,“ poznamenal.
V reakcii na ruské hybridné akcie Poľsko posilnilo spoluprácu so spojencami a podporuje ďalšie krajiny v regióne, napríklad Moldavsko, ktoré sa chcú stať súčasťou Západu, ale zatiaľ sú v dosahu ambícií Moskvy. Ocenil, že v prípade dospelých utečencov z Ukrajiny je ich profesionálna aktivita čoraz väčšia ako v prípade Poliakov, od roku 2022 ukrajinskí utečenci v Poľsku založili viac ako 120-tisíc firiem. „Zamestnávajú ľudí, platia dane,“ povedal a zdôraznil, že po dosiahnutí mieru úloha týchto podnikov ešte vzrastie.
Poukázal aj na zvrat k politike sily a pokusy o návrat k veľmocenskej hre, keď si najväčšie štáty delia svet na sféry vplyvu a privlastňujú si mimoriadne práva. Síce o niečom takom snívajú aj niektorí nacionalisti, ale pre Poľsko by to bolo jednoznačne nebezpečné, varoval. „Vo svete, kde o všetkom rozhoduje sila a peniaze, neexistujú skutočné spojenectvá,“ povedal.
Za mimoriadnu výzvu pre Poľsko označil zhoršenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európou, pretože blízke vzťahy s USA predstavovali po desiatky rokov pilier poľskej zahraničnej politiky bez ohľadu na to, kto vládol v Poľsku a kto sídlil v Bielom dome. „Nie je to Európa, kto vznáša územné nároky, zavádza clá či zasahuje do súperenia strán na druhej strane Atlantiku. V tejto veci je spoločnosť zmätená,“ povedal Sikorski.