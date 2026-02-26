Maďarsko žiada vyslať misiu na Ukrajinu kvôli ropovodu Družba za účasti Slovenska

„V záujme Maďarska je čo najskôr obnoviť dovoz ropy. Maďarsko je pripravené konštruktívne sa zapojiť do všetkého úsilia, ktoré prispeje k tomuto cieľu,“ píše sa v liste z dnešného dňa, ktorý má ČTK k dispozícii. „Som si plne vedomý politických ťažkostí spôsobených oneskorením vykonávania rozhodnutia Európskej rady o finančnej podpore Ukrajine. Moja iniciatíva si tiež kladie za cieľ uľahčiť včasné vyriešenie tejto otázky,“ dodal Orbán.
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba sú prerušené od 27. januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádzajú, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina a neexistujú žiadne technické prekážky, ktoré by tranzitu ropy mohli zabrániť.
„Ropovod bol zničený Ruskom, my za jeho zničením nestojíme,“ vyhlásil tento týždeň v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s úniovými predstaviteľmi, ktorí navštívili Kyjev pri príležitosti štvrtého výročia začatia ruskej invázie. Ako dodal, nie je to prvý ani posledný podobný útok a existuje množstvo dôkazov aj satelitných snímok.
Orbán označil už tento týždeň zastavenie tranzitu ruskej ropy cez krajinu brániacu sa ruskej agresii za nevyprovokovaný akt nepriateľstva, ktorý ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. V pondelkovom liste Costovi napísal, že práve to ho prinútilo prehodnotiť predchádzajúci postoj k pôžičke pre Ukrajinu. Jej poskytnutie maďarský líder na decembrovom summite EÚ podporil. Costa mu odpovedal, že rozhodnutie Európskej rady je potrebné rešpektovať, a vyzval ho, aby pôžičku pre Ukrajinu prestal blokovať.