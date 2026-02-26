VIDEO: Takto žil šéf obávaného mexického kartelu. Armáda v luxusnej vile objavila nečakané veci

Dvojposchodový dom s kamennými stenami a červenou škridlovou strechou na adrese číslo 39 slúžil ako nenápadný úkryt pre šéfa kartelu Jalisco New Generation Cartel. Oseguera zomrel v nedeľu po tom, čo ho armáda zranila pri akcii v lese za domom.
Bezpečnostné zložky sa k tichému a nenápadnému komplexu víkendových domov dostali na základe tipu súvisiaceho s Oseguerovou milenkou.
Fotografie, ktoré má agentúra Reuters k dispozícii, zachytávajú priestranné miestnosti s moderným zariadením a veľkými oknami s výhľadom na upravené trávniky. Interiér vily však pôsobil prekvapivo obyčajne – od bežných liekov proti bolesti až po náboženské predmety a neporiadok v kuchyni.
Na kuchynskej linke sa povaľovali obaly objednaného jedla, nádoba so skazenými jahodami, fľaša omáčky sriracha, kartóny mlieka či balenia vody. Na podlahe stáli debny so zemiakmi a paradajkami.
V skrini veľkej spálne bolo len niekoľko úhľadne poskladaných kusov oblečenia. Na poličke stáli kozmetické prípravky a parfumy, v zásuvke sa nachádzalo viacero balení detských vlhčených obrúskov.
Skrinky v jednej z miestností boli naplnené liekmi na rôzne zdravotné ťažkosti – migrény, nespavosť, reflux či plesňové infekcie. Medzi nimi sa nachádzal aj masážny valček na tvár. V dome sa našla aj látka s logom Mayorquin, luxusného klenotníctva z Guadalajary, hlavného mesta štátu Jalisco.
Mexická armáda pri operácii v štáte Jalisco zabila drogového bossa Nemesia Osegueru, známeho ako „El Mencho“.
V mrazničke vyšetrovatelia objavili ampulky prípravku Tationil Plus, antioxidantu propagovaného ako ochrana buniek, spolu s rozpisom dávkovania. Na jedálenskom stole ležala malá škatuľka previazaná výraznou červenou mašľou.
V dome bol zriadený improvizovaný oltár s figurínami katolíckych svätcov vrátane patrónky Mexika, Panny Márie Guadalupskej, a patróna v osobitne ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, svätého Júda Tadeáša. Na bielom papieri bol rukou napísaný úryvok z Biblie vyjadrujúci vieru v Boha.
Rezort ako z pohľadnice, zásah ako z vojny
Vila sa nachádza v meste Tapalpa, ktoré je známe ekoturistikou, borovicovými lesmi a víkendovými sídlami sústredenými pri golfovom ihrisku a jazere.
Ešte v utorok sa pri vstupe do rezortu staral o zeleň záhradník. V diaľke bolo vidieť plantáže agávy, z ktorých sa vyrába preslávená mexická tequila. Na niektorých cestách v okolí komplexu však po nedeľňajšej operácii armády zostali vyhorené autá a nákladné vozidlá – pripomienka zásahu, ktorý miestami pôsobil ako obliehanie.
Podľa mexických úradov sa Oseguera pokúsil uniknúť zadnou záhradou smerom k zalesnenému svahu. Počas prenasledovania ho zasiahla jedna z guliek. Zraneniam podľahol pri leteckom prevoze do nemocnice.
Hoci Tapalpa pôsobí ako pokojná turistická destinácia, v minulosti už čelila medzinárodnej pozornosti. Pred desiatimi rokmi americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na viaceré podniky v oblasti s podozrením, že slúžili na pranie špinavých peňazí pre kartel a jeho finančné krídlo Los Cuinis.