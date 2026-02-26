Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Pýcha amerického námorníctva sa pohla. Na Blízkom východe dôjde k raritnej situácii

Pýcha amerického námorníctva sa pohla. Na Blízkom východe dôjde k raritnej situácii

Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá tento týždeň zakotvila v Stredozemnom mori, opustila vo štvrtok námornú základňu Souda Bay na Kréte a zamierila na Blízky východ. K pobrežiu neďaleko izraelského prístavného mesta Haifa by mala doraziť v piatok.

26.02.2026 13:26
debata (21)
Najväčšia lietadlová loď sveta Gerald Ford vyplávala z Grécka, mieri k Izraelu
Video

Správy o jej odchode prišli v čase, keď sa vo štvrtok predpoludním v Ženeve začalo nové kolo nepriamych rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe, ktoré sprostredkoval ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí.

Najväčšia lietadlová loď na svete sa pohla

Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford opustila námornú základňu Souda Bay na Kréte a zamierila na Blízky východ

Fotogaléria
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R....
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R....
+7Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R....

Denník The Wall Street Journal nedávno informoval, že USS Gerald Ford čelí problémom s upchávaním systému VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) pre odvod odpadovej vody zo 650 toaliet na palube. Podľa denníka opakovane zlyháva a často celé sekcie toaliet prestanú fungovať.

USA tiež poslali do oblasti Izraela niekoľko stíhačiek F-22. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa je to vôbec prvýkrát, čo Washington vyslal do tejto krajiny bojové lietadlá na potenciálne vojenské operácie.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa toto nasadenie formálne neoznámila a Pentagón sa odmietol vyjadriť.

Najväčšia lietadlová loď na svete na základni NATO v Grécku. Pozrite si jej silu zblízka
Video
Zdroj: Reuters

Trump v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia. Do oblasti nasadil veľké množstvo plavidiel vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, deviatich torpédoborcov a troch ďalších bojových lodí.

Podľa agentúry AFP je zriedkavé, aby sa na Blízkom východe nachádzali dve americké lietadlové lode, ktoré prepravujú desiatky vojenských lietadiel a majú posádku pozostávajúcu z tisícov námorníkov.

Facebook X.com 21 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Blízky východ #lietadlová loď
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"