Pýcha amerického námorníctva sa pohla. Na Blízkom východe dôjde k raritnej situácii

Správy o jej odchode prišli v čase, keď sa vo štvrtok predpoludním v Ženeve začalo nové kolo nepriamych rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe, ktoré sprostredkoval ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí.
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford opustila námornú základňu Souda Bay na Kréte a zamierila na Blízky východ
Denník The Wall Street Journal nedávno informoval, že USS Gerald Ford čelí problémom s upchávaním systému VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) pre odvod odpadovej vody zo 650 toaliet na palube. Podľa denníka opakovane zlyháva a často celé sekcie toaliet prestanú fungovať.
USA tiež poslali do oblasti Izraela niekoľko stíhačiek F-22. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa je to vôbec prvýkrát, čo Washington vyslal do tejto krajiny bojové lietadlá na potenciálne vojenské operácie.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa toto nasadenie formálne neoznámila a Pentagón sa odmietol vyjadriť.
Trump v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia. Do oblasti nasadil veľké množstvo plavidiel vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, deviatich torpédoborcov a troch ďalších bojových lodí.
Podľa agentúry AFP je zriedkavé, aby sa na Blízkom východe nachádzali dve americké lietadlové lode, ktoré prepravujú desiatky vojenských lietadiel a majú posádku pozostávajúcu z tisícov námorníkov.