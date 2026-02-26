Fio bankaFio banka
Večere, e-maily, či textovky. Pre väzby na Epsteina končí vo funkcii prezident Davosu

Prezident Svetového ekonomického fóra (WEF) Börge Brende vo štvrtok oznámil, že odstupuje z funkcie. Rezignáciou tento bývalý nórsky minister zahraničných vecí reaguje na zistenia o jeho väzbách na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. WEF každoročne organizuje fórum v švajčiarskom Davose.

Prezident Svetového ekonomického fóra Börge Brende na fóre v Davose 14. januára 2026
„Po starostlivom zvážení som sa rozhodol odstúpiť z funkcie prezidenta a generálneho riaditeľa Svetového ekonomického fóra,“ uviedol Brende s tým, že podľa neho „teraz je správny čas, aby fórum pokračovalo vo svojej dôležitej práci bez rozptyľovania“. Vo vyhlásení sa o Epsteinovi nezmienil.

Šéfom WEF sa Brende stal v roku 2017. Rozhodnutie o demisii oznámil po tom, čo dokumenty zverejnené americkým ministerstvom spravodlivosti odhalili, že s Epsteinom mal tri pracovné večere a vymieňal si s ním aj e-maily a textové správy.

Spolupredsedovia správnej rady WEF Andre Hoffmann a Larry Fink podľa Reuters uviedli, že nezávislé preskúmanie vzťahov Brendeho s Epsteinom, ktoré vykonal externý právny poradca, bolo ukončené a potvrdilo, že okrem skôr zverejnených informácií žiadne ďalšie obavy.

Funkcie prezidenta a generálneho riaditeľa WEF dočasne prevezme doterajší výkonný riaditeľ fóra Alois Zwinggi. Správna rada WEF bude dohliadať na prechod vedenia a príde s plánom, ktorý by mal určiť trvalého nástupu.

Spisy o Epsteinovi odhalili väzby rôznych známych osobností vrátane politických predstaviteľov na amerického finančníka, ktorý pre vyšetrovanie jeho sexuálnych deliktov vo väzbe 10. augusta 2019 spáchal samovraždu.

Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Skutočnosť, že je niekto v dokumentoch uvedený, sama o sebe neznamená, že sa dopustil protiprávneho konania alebo nezákonného správania, poznamenala agentúra DPA.

V Nórsku pre väzby na Epsteina začali vyšetrovať aj bývalého premiéra Thorbjörna Jaglanda pre „podozrenie zo závažnej korupcie“.

