Belgicko nasadí v prístave Antverpy systém NASAMS. Prvá batéria dorazí o rok

V Belgicku vlani zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Bezpilotné lietadlá boli spozorované aj nad prístavom Antverpy.
„Do prístavu v Antverpách príde protivzdušný obranný systém. Ide o systém typu NASAMS a už bol objednaný,“ povedal De Wever na výročnom stretnutí komunity prístavného komplexu Antverpy-Bruggy, napísal denník.
Dodal, že ministerstvo obrany špecifikovalo, že prvá batéria protivzdušného obranného systému by mala doraziť v roku 2027. Systém je navrhnutý na ochranu pred stíhačkami, dronmi alebo inými hrozbami krátkeho doletu. Prístav Antverpy-Bruggy a belgická vláda bezprostredne nereagovali na žiadosť Reuters o komentár.Čítajte viac Systém NASAMS: Chráni Biely dom, zasiahne aj Rusov