Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Belgicko nasadí v prístave Antverpy systém NASAMS. Prvá batéria dorazí o rok

Belgicko nasadí v prístave Antverpy systém NASAMS. Prvá batéria dorazí o rok

Belgicko nasadí systém protivzdušnej obrany v prístave Antverpy, uviedol vo štvrtok belgický denník Gazet van Antwerpen s odvolaním sa na premiéra Barta De Wevera.

26.02.2026 14:06
NASAMS pre ukrajinu Foto:
Ilustračné foto: Systém protivzdušnej obrany NASAMS pri akcii
debata

V Belgicku vlani zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Bezpilotné lietadlá boli spozorované aj nad prístavom Antverpy.

Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach (Video z 19.07.2022)
Video

„Do prístavu v Antverpách príde protivzdušný obranný systém. Ide o systém typu NASAMS a už bol objednaný,“ povedal De Wever na výročnom stretnutí komunity prístavného komplexu Antverpy-Bruggy, napísal denník.

Dodal, že ministerstvo obrany špecifikovalo, že prvá batéria protivzdušného obranného systému by mala doraziť v roku 2027. Systém je navrhnutý na ochranu pred stíhačkami, dronmi alebo inými hrozbami krátkeho doletu. Prístav Antverpy-Bruggy a belgická vláda bezprostredne nereagovali na žiadosť Reuters o komentár.

nasams Čítajte viac Systém NASAMS: Chráni Biely dom, zasiahne aj Rusov
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Belgicko #Antverpy #drony #protivzdušná obrana
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"