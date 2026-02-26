Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet „Viete, čo je v stávke". Premiérka Frederiksenová oznámila termín volieb do Folketingu

„Viete, čo je v stávke". Premiérka Frederiksenová oznámila termín volieb do Folketingu

Parlamentné voľby v Dánsku sa uskutočnia 24. marca, oznámila vo štvrtok dánska premiérka Mette Frederiksenová.

26.02.2026 14:35
Denmark Politics Foto: ,
Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznamuje termín konania parlamentných volieb v Dánsku 26, februára 2026
debata (1)

„Viete, čo je v stávke. Či budem naďalej vašou premiérkou, závisí od toho, aký silný mandát dáte sociálnym demokratom v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 24. marca 2026,“ uviedla Frederiksenová s tým, že požiadala dánskeho kráľa Frederika X. o vypísanie volieb.

Voliči hlasovaním rozhodnú o novom zložení dánskeho parlamentu (Folketing) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie.

Dánsky parlament má spolu 179 poslancov: 175 z nich sa volí priamo v samotnom Dánsku a zvyšné štyri mandáty pripadajú na dve poloautonómne územia kráľovstva – po dvoch poslancoch vysielajú do parlamentu Grónsko a Faerské ostrovy.

Sociálna demokratka Frederiksenová vedie Dánsko od polovice roka 2019. V súčasnosti je na čele vlády s liberálnou stranou Ľavica (Venstre) ministra obrany Troelsa Lunda Poulsena a centristickou stranou Umiernení ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktorý v minulosti zastával funkciu premiéra.

Grónsko Dánsko Frederiksenová Nielsen Čítajte viac Škandál v Grónsku: Do lietadla s dánskou premiérkou sa dostal cudzí muž, ochranka ho pustila bez dokladov
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dánsko #parlamentné voľby #Mette Frederiksenová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"