Francúzsko označilo tvrdenia ruskej rozviedky o jadrovej bombe pre Ukrajinu za dezinformáciu

Vo vyhlásení zverejnenom v utorok, v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, SVR tvrdí, že Británia a Francúzsko predpokladajú, že Ukrajina by mohla na rokovaniach o obnovení mieru získať výhodnejšie podmienky, keby disponovala jadrovou bombou alebo aspoň takzvanou špinavou bombou. SVR k tomuto tvrdeniu nepredložila žiadne dôkazy.
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí hneď v utorok uviedlo, že považuje za zbytočné reagovať na takúto zjavnú dezinformáciu.
Na svojom účte @frenchresponse na sieti X – slúžiacom ako platforma na boj s dezinformáciami – však neskôr v angličtine podpichlo Rusko i SVR, keď zdôraznilo, že ani riskantné vyhrocovanie konfliktu Ruskom prostredníctvom pomyselných jadrových hrozieb „nezastrie skutočnosť, že Ukrajina má na štvrté výročie vašej (ruskej) údajne trojdňovej vojny jednoznačnú medzinárodnú podporu.“
Riaditeľka komunikácie francúzskeho ministerstva obrany Olivia Penichouová vo štvrtok vo svojej reakcii pripomenula, že Ruská federácia často používa dezinformácie na vytváranie nedôvery voči aktivitám Francúzska a jeho partnerov na podporu Ukrajiny. „Tento prípad je toho dokonalou ukážkou,“ konštatovala.
Pripomenula tiež, že Francúzsko vždy dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky, najmä tie vyplývajúce z Dohody o nešírení jadrových zbraní.
Tvrdenia SVR rozhodne odmietol aj Londýn: hovorca britského premiéra Keira Starmera na vyhlásenie SVR reagoval, že ide o „jasný pokus Vladimira Putina odpútať pozornosť od svojich ohavných činov na Ukrajine“.
„Na týchto tvrdeniach nie je ani zlomok pravdy,“ zdôraznil hovorca s tým, že britská vláda bude pokračovať v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
Napriek odmietavým reakciám Londýna a Paríža poslanci ruskej Štátnej dumy vo štvrtok v Moskve schválili vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s súvislosti s informáciou, že Francúzsko a Británia podnikajú prípravy na poskytnutie jadrových zbraní Ukrajine a chcú tento arzenál prezentovať ako vyvinutý Ukrajinou.
Ako informovali ruské médiá i Duma na svojom webe, ruskí poslanci zároveň žiadajú začatie parlamentného vyšetrovania v daných krajinách a zverejnenie jeho výsledkov.