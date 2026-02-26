Babiš odmieta zbrojiť podľa dohôd NATO. Fiala: Premiér je sebec, Trump sa nepoteší

Babiš v dnešnom rozhovore pre Deník.cz povedal, že Česko určite nenastupuje cestu smerom k obranným výdavkom vo výške 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). „Prioritou je zdravie našich spoluobčanov, aby žili dlho,“ povedal. Podľa Fialu ide o sebecký postoj.
„Aby občania žili dlho, tak preto by sme sa na prvom mieste mali starať o našu bezpečnosť. Tú musí zaistiť štát. Ak nebudeme žiť v bezpečí, tak nám zdravie k dlhému životu asi nepomôže,“ napísal Fiala na sieti X. Babišov prístup označil za sebectvo voči spojencom.
„Vážne myslí, že my nebudeme plniť dohody, ku ktorým sme sa zaviazali, a ostatní sa budú o nás starať? Premiérove trápne výhovorky asi tiež nepotešia amerického prezidenta, v ktorého červenej čiapke tu ešte nedávno behal,“ uviedol s tým, že práve Trump tlačí najviac na to, aby sa európske štáty starali o vlastnú bezpečnosť.
Vlani sa štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) dohodli, že do roku 2035 vzrastú ich obranné výdavky na 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta HDP budú tvoriť súvisiace nevojenské investície.
Podľa návrhu vlády by mala obrana tento rok hospodáriť so sumou približne 6,4 miliardy eur, pôvodný návrh kabinetu Petra Fialu (ODS) chcel pre ministerstvo vyčleniť o necelých 900 miliónov eur viac.
Celkové obranné výdavky by mali predstavovať zhruba 7,6 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy ide z ostatných rozpočtových kapitol. Česko by tak na obranu malo vynakladať 2,07 percenta HDP podľa makroekonomickej predikcie z januára.
Výhľady na roky 2027 a 2028 podľa ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) dokazujú, že strategický kurz Česka sa nemení. Budúci rok by mal rozpočet obrany podľa výhľadu dosiahnuť 8,8 miliardy eur, v roku 2028 ďalej rásť na 9,8 miliardy.
„Možno čítal nejaký výhľad, ale rozpočet je koaličné rozhodnutie,“ reagoval dnes Babiš a pripomenul, že aj tohtoročný rozpočet sa ešte stále prejednáva. Minulý kabinet podľa neho stále hovoril o vojne a robil na obrane netransparentné zákazky.Čítajte viac Babišovo rozhodnutie neposkytnúť lietadlá L-159 Ukrajine bolo podľa českého senátneho výboru poľutovaniahodné