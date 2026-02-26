Súd rozhodol bleskovo. Nemecká kontrarozviedka nesmie AfD označovať za preukázateľne extrémistickú

Rozhodol o tom dnes podľa agentúry DPA správny súd v Kolíne nad Rýnom. Súd vyhovel v zrýchlenom konaní žiadosti strany o zrušenie tejto klasifikácie a rozhodol, že BfV musí počkať na výsledok hlavného pojednávania.
Opozičná AfD ako celok podľa súdu v súčasnosti nie je zásadne nepriateľská voči základnému zákonu, teda nemeckej ústave. AfD je po minuloročných predčasných voľbách najsilnejšou opozičnou stranou v Spolkovom sneme. Získala 20,8 percenta hlasov.
Spolkový úrad pre ochranu ústavy, ktorý má v Nemecku právomoci civilnej kontrarozviedky, vlani v máji celú stranu označil za preukázateľne pravicovo extrémistickú. To isté urobili aj tajné služby niekoľkých spolkových krajín.
V poslednej dobe sa v Nemecku opakovane debatuje, či AfD zakázať. Na postupe sa ale nezhodnú ani strany súčasnej koaličnej vlády – konzervatívnej CDU/CSU a sociálnej demokracie (SPD). Zatiaľ čo SPD sa s ďalšími ľavicovými stranami vyslovuje za zákaz, konzervatívci hovoria, že by sa proti nárastu podpory AfD malo bojovať predovšetkým dobrou politikou, ktorá presvedčí voličov.