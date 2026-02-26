Trump reagoval na kritiku oscarového herca. Roberta De Nira nazval chorým a pomäteným

Hviezda filmov Taxikár či Krstný otec je hlasným kritikom Trumpa. Na kritiku prezidenta využil vlani aj svoj prejav pri udeľovaní ceny za celoživotné dielo na filmovom festivale v Cannes.
„Trump poriadne zmiatol Roberta De Nira, ďalšieho chorého a pomäteného človeka s – ako sa domnievam – extrémne nízkym IQ, ktorý absolútne netuší, čo robí alebo hovorí – niektoré z týchto činov sú vážne TRESTNÉ!“ napísal prezident USA v dlhom príspevku na svojej platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu v spomenutom príspevku okrem toho zaútočil aj na demokratické zákonodarkyne Ilhan Omarovú a Rashidu Tlaibovú. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro v podcaste odvysielanom tento pondelok skritizoval prezidenta USA slovami: „Všetci musia držať spolu, aby ich dostali von a vrátili sa na správnu cestu,“ uviedol.
„Príbehom je naša krajina a Trump ju ničí, a ktovie, aké má na to dôvody, ale je to choré,“ povedal 82-ročný herec v podcaste „The Best People with Nicolle Wallace“. „Ľudia musia odolávať, odolávať, odolávať, odolávať, odolávať. To je jediná cesta,“ dodal De Niro.Čítajte viac Trump je Putinov poskok a zradca alebo mimoriadne inteligentný líder, hovorí držiteľ Nobelovej ceny