Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Za bieleho dňa si na verejnosti dali bozk. Dvom ženám teraz za to hrozí doživotie

Za bieleho dňa si na verejnosti dali bozk. Dvom ženám teraz za to hrozí doživotie

V Ugande boli zatknuté a vzaté do väzby dve ženy po tom, čo sa údajne pobozkali na verejnosti, informuje spravodajský server denníka The Guardian. Východoafrická Uganda má jeden z najprísnejších zákonov proti homosexualite na svete a ženám za bozk podľa denníka hrozí až doživotné väzenie.

26.02.2026 16:54
Homosexuál / LGBTI / Gay / Foto: ,
debata (17)

Dvadsaťdvaročná Wendy Faithová, hudobníčka známa ako Torrero Bae, a o rok mladšia Alesi Diana Deniseová, boli vzaté do väzby minulý týždeň po tom, čo polícia vykonala raziu v nájomnom byte v meste Arua.

„Od obyvateľov sme dostali informáciu, že sa podozrivé osoby zapájali do podivných a neobvyklých činov, o ktorých sa predpokladá, že majú sexuálnu povahu, a navyše boli údajne videné, ako sa za bieleho dňa bozkávajú,“ uviedla policajná hovorkyňa Josephine Anguciaová.

'Ide nám o život'. Zhromaždenie na podporu LGBTI+ komunity v Bratislave (Video z 27.10.2022)
Video

„Ďalej sa tvrdí… že sa u podozrivých doma obvykle schádza mnoho žien. Na základe týchto informácií polícia zakročila a obe ženy zadržala s obvinením z praktizovania homosexuality,“ dodala.

Dvojica je od svojho zatknutia vo väzbe a zatiaľ nie je jasné, či a kedy proti nim bude formálne vznesené obvinenie.

Ugandský autokratický prezident Yoweri Museveni podpísal v máji 2023 zákon proti homosexualite, a to napriek medzinárodnej kritike. Jeden z najtvrdších zákonov proti LGBT+ osobám na svete zahŕňa doživotné väzenie za rovnakopohlavné vzťahy a trest smrti za prípady „závažnej homosexuality“. Ugandský ústavný súd v roku 2024 zamietol návrh na zrušenie tohto zákona.

Organizácia Human Rights Awareness and Promotion Forum v januári uviedla, že od zavedenia tohto zákona riešila 956 prípadov zameraných proti komunite LGBT+, ktoré sa týkali 1 276 osôb.

„Zatknutie Wendy a Diany nie je ojedinelý incident. Je to hlasný, zámerný a brutálny odkaz adresovaný každému queer človeku v Ugande: sledujeme vás a prídeme si aj pre vás,“ uviedol aktivista za práva homosexuálov Hans Senfuma.

„Sú tisíce LGBTQI Uganďanov, ktorí si potichu mažú správy z telefónov, sťahujú sa zo zdieľaných domovov, vzďaľujú sa ľuďom, ktorých milujú, nacvičujú si, ako pôsobiť heterosexuálne, ako sa smiať inak, ako prežiť,“ dodal s tým, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo incident iba odsúdiť a potom odvrátiť pozornosť, ale vyvinúť na Ugandu skutočný tlak, a to aj prostredníctvom finančných mechanizmov, aby sa diskriminácia komunity LGBT+ zastavila.

pride, gay, homosexuál Čítajte viac Uganda potrestá homosexualitu doživotím
Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #bozk #Uganda #verejnosť
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"