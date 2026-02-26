Za bieleho dňa si na verejnosti dali bozk. Dvom ženám teraz za to hrozí doživotie

Dvadsaťdvaročná Wendy Faithová, hudobníčka známa ako Torrero Bae, a o rok mladšia Alesi Diana Deniseová, boli vzaté do väzby minulý týždeň po tom, čo polícia vykonala raziu v nájomnom byte v meste Arua.
„Od obyvateľov sme dostali informáciu, že sa podozrivé osoby zapájali do podivných a neobvyklých činov, o ktorých sa predpokladá, že majú sexuálnu povahu, a navyše boli údajne videné, ako sa za bieleho dňa bozkávajú,“ uviedla policajná hovorkyňa Josephine Anguciaová.
„Ďalej sa tvrdí… že sa u podozrivých doma obvykle schádza mnoho žien. Na základe týchto informácií polícia zakročila a obe ženy zadržala s obvinením z praktizovania homosexuality,“ dodala.
Dvojica je od svojho zatknutia vo väzbe a zatiaľ nie je jasné, či a kedy proti nim bude formálne vznesené obvinenie.
Ugandský autokratický prezident Yoweri Museveni podpísal v máji 2023 zákon proti homosexualite, a to napriek medzinárodnej kritike. Jeden z najtvrdších zákonov proti LGBT+ osobám na svete zahŕňa doživotné väzenie za rovnakopohlavné vzťahy a trest smrti za prípady „závažnej homosexuality“. Ugandský ústavný súd v roku 2024 zamietol návrh na zrušenie tohto zákona.
Organizácia Human Rights Awareness and Promotion Forum v januári uviedla, že od zavedenia tohto zákona riešila 956 prípadov zameraných proti komunite LGBT+, ktoré sa týkali 1 276 osôb.
„Zatknutie Wendy a Diany nie je ojedinelý incident. Je to hlasný, zámerný a brutálny odkaz adresovaný každému queer človeku v Ugande: sledujeme vás a prídeme si aj pre vás,“ uviedol aktivista za práva homosexuálov Hans Senfuma.
„Zatknutie Wendy a Diany nie je ojedinelý incident. Je to hlasný, zámerný a brutálny odkaz adresovaný každému queer človeku v Ugande: sledujeme vás a prídeme si aj pre vás," uviedol aktivista za práva homosexuálov Hans Senfuma.

„Sú tisíce LGBTQI Uganďanov, ktorí si potichu mažú správy z telefónov, sťahujú sa zo zdieľaných domovov, vzďaľujú sa ľuďom, ktorých milujú, nacvičujú si, ako pôsobiť heterosexuálne, ako sa smiať inak, ako prežiť," dodal s tým, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo incident iba odsúdiť a potom odvrátiť pozornosť, ale vyvinúť na Ugandu skutočný tlak, a to aj prostredníctvom finančných mechanizmov, aby sa diskriminácia komunity LGBT+ zastavila.