Povodne a zosuvy pôdy v Brazílii majú už 53 obetí, v krajine opäť prší

Nové prudké dažde sužujú od noci na dnešok brazílsky štát Minas Gerais, ktorý v posledných dňoch zasiahli povodne a zosuvy pôdy. Podľa novej bilancie si vyžiadali už 53 mŕtvych a záchranári tretím dňom pátrajú po ďalších možných obetiach. Nezvestných zostáva najmenej 15 ľudí, informovala agentúra AP.
Foto: SITA/AP, Silvia Izquierdo
Obyvatelia odnášajú svoje veci z miesta, kde sa v dôsledku silných dažďov a záplav zrútili domy v štvrti Parque Burnier v Juiz de Fora v štáte Minas Gerais v Brazílii v stredu 25. februára 2026.
Zem sa otvorila a pohltila časti mesta. Zábery z dronu ukazujú trhliny v zemi po zosuve pôdy na Sicílii
Video
Zábery z dronu v piatok 30. januára ukázali domy nebezpečne blízko okraja po tom, čo sa zosypali veľké časti svahu. / Zdroj: Reuters
Najviac postihnuté sú mestá Juiz de Fora a Ubá. Brazílsky meteorologický inštitút Inmet dnes ráno oznámil, že sa očakávajú ďalšie dažde a silný vietor, a upozornil na riziko výpadkov elektriny, padajúcich vetiev, záplav a úderov blesku.
Brazília v posledných rokoch čelí mnohým extrémnym prejavom počasia, čo podľa vedcov súvisí so zmenami klímy. V máji 2024 pri záplavách na juhu krajiny zomrelo 200 ľudí a mohutné povodne zničili takmer všetko od obchodov po továrne, až po farmy a ranče. Finančné straty dosiahli v prepočte 1,9 miliardy dolárov (viac ako 39 miliárd korún).
