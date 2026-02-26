„Úžasný zážitok“ s extázou spred 37 rokov má dohru: ministra financií obvinili

Bývalý minister sa priznal, že tzv. tanečnú drogu vyskúšal v Austrálii v roku 1989. „Bol to úžasný zážitok až do nasledujúcich dní,“ uviedol v podcaste 3026: Human Algorithm s tým, že dokázal tancovať celé hodiny, ale neskôr trpel migrénami.
Varufakis sa priznal aj k užívaniu marihuany. Súčasný generálny tajomník strany Realistický európsky front neposlušnosti (MeRA25) sa pred súd postaví v decembri tohto roka.
Podľa exministrovej strany ho chce súčasná konzervatívna vláda umlčať. „Myšlienka, že by mal byť líder politickej strany súdený za to, že odkazoval na svoje skúsenosti s drogami spred mnohých desaťročí, nie je náhodná a nevinná chyba,“ uviedla MeRA25.
„Nebudeme mlčať. Ani o provokatívnych manipuláciách súdnictva, ani o závažnom probléme závislostí,“ dodala Varufakisova strana.Čítajte viac Odrezané prasacie hlavy i visiace mŕtvoly ľudí na výstrahu. Ako sa z chudobného chlapca stal brutálny šéf drogového kartelu?