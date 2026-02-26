Fio bankaFio banka
Clintonová vypovedala v Kongrese. Žiada, aby Trump pod prísahou svedčil v kauze Epstein

Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová vo štvrtok počas výpovede v Kongrese v súvislosti s aférou týkajúcou sa sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina vyzvala Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov, aby si predvolal prezidenta USA Donalda Trumpa.

26.02.2026 19:46
Clintonová Foto: ,
Bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová na inauguračnom podujatí Mumbajského klimatického týždňa v Bombaji v stredu 18. februára 2026.
Clintonová vo svojej úvodnej reči obvinila výbor, že sa venuje jej, aby odviedol pozornosť od Trumpa. Uviedla tiež, že si nepamätá, že by sa niekedy s Epsteinom stretla, a že s jeho zločinmi nemá žiadne osobné skúsenosti. S finančníkovou bývalou priateľkou Ghislaine Maxwellovou sa však vraj osobne stretla.

„Nevedela som o ich zločineckých aktivitách. Nepamätám si, že by som sa niekedy stretla s pánom Epsteinom,“ uviedla Clintonová vo vyjadrení za zatvorenými dverami, ktoré zdieľala na sociálnych sieťach. „Ako každý slušný človek som zhrozená z toho, čo sme sa dozvedeli o ich zločinoch,“ doplnila.

Clintonová a jej manžel, bývalý prezident Bill Clinton, v januári odmietli vypovedať s odôvodnením, že ich predvolanie je účelové a republikáni sa ich snažia dostať do väzenia. Republikánske vedenie výboru preto chcelo začať voči exprezidentovi a jeho manželke konanie pre pohŕdanie Kongresom. Clintonovci v liste kritizovali predsedu výboru Jamesa Comera, ktorý podľa nich dohliada na politicky motivovaný proces.

Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane prezidenta Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Comer uviedol, že výbor sa Trumpa nepokúsi predvolať na výpoveď, pretože nemôže nútiť úradujúceho prezidenta, aby vypovedal.

Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených, že v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

