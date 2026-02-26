Fio bankaFio banka
Orbán zaradil spiatočku. Pre pôžičku 90 miliárd eur Ukrajine poslal Bruselu list

Maďarský premiér Viktor Orbán sa vo štvrtok pokúsil o zmierenie s Európskou úniou po tom, čo sa obe strany ocitli v patovej situácii ohľadom pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Informovala o tom agentúra AFP po nahliadnutí do Orbánovho listu pre predsedu Európskej rady Antónia Costu, píše TASR.

Maďarský premiér Viktor Orbán a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na snímke z júna 2024, keď sa stretli v Bruseli.
Maďarsko blokuje poskytnutie pôžičky pre vojnou zničený štát a nový balík sankcií voči Rusku, za ktorých schválenie požaduje od Kyjeva znovuotvorenie kľúčového ropovodu Družba. Ropovod prepravuje ruskú ropu cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska a pri ruských útokoch došlo k jeho poškodeniu ešte v januári. Budapešť odvtedy obviňuje Ukrajinu zo zdržiavania jeho opätovného spustenia.

Po vlne kritiky z Bruselu a od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa však zdá, že Orbán by mohol byť ochotný ustúpiť, píše AFP. Premiér v liste adresovanom Costovi vo štvrtok uznal, že „odkladanie spôsobilo isté problémy v politike“ a že sa snaží o „včasné vyriešenie“ tejto záležitosti, uviedla francúzska agentúra po nahliadnutí do dokumentu.

„Maďarsko je pripravené konštruktívne sa zapojiť a prispieť k snahám“ o znovuotvorenie ropovodu, povedal Orbán. Navrhol preto, že pošle na Ukrajinu tím expertov, aby „skontrolovali stav“ potrubí, a dodal, že Maďarsko príjme zistenia misie.

Viktor Orbán Čítajte viac Orbán sebavedomo: Zelenskyj sa musí spamätať, v Bruseli neschválime nič na podporu Kyjeva, blokádu prelomíme

„Podľa môjho názoru to vyzerá ako začiatok ústupu,“ povedal pre AFP nemenovaný európsky diplomat. „Je to potenciálne východisko – pokiaľ pred voľbami nebude potrebovať ešte niečo iné,“ poznamenal diplomat. Podľa AFP odkazoval vyjadrením na podozrenia šíriace sa v kruhoch EÚ, že Orbán využíva situáciu na posilnenie svojej pozície pred parlamentnými voľbami 12. apríla.

Igor Daniš aktual Čítajte viac Na „vojne“ s Kyjevom sa dá dobre politicky zarobiť. Zelenskyj, Orbán a Fico sa zahrávajú s ohňom
