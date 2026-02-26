Fio bankaFio banka
Rusom sa scvrkávajú možnosti na sociálnych sieťach. Telegram Kremeľ zablokuje zrejme už v apríli

Ruské úrady údajne stanovili časový rámec pre zablokovanie četovacej aplikácie Telegram. Podľa ruského spravodajského portálu RBC by sa tak mohlo stať začiatkom apríla, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

26.02.2026 22:27
Telegram je v Rusku mimoriadne populárny pre súkromnú, ale aj verejnú komunikáciu. Úrady však tvrdia, že je na ňom umožňované zdieľať nelegálny a extrémistický obsah. Telegram takéto obvinenia popiera a tvrdí, že sa ho Rusko snaží obmedziť, aby prinútilo ľudí prejsť na štátnu aplikáciu Max.

Kremeľ tiež preferuje domáce alternatívy ako VK (VKontakte) a RuTube.

Podľa RBC bude do apríla Telegram dostupný už len na frontovej línii na Ukrajine. Vojenské zdroje, spravodajcovia i politici tvrdia, že ruskí vojaci sa naň do veľkej miery spoliehajú nielen na komunikáciu s rodinami, ale aj na operačné účely.

Spoluzakladateľa Telegramu Pavla Durova zároveň v Rusku vyšetrujú pre podporu terorizmu. Podľa denníka Rossijskaja gazeta túto komunikačnú platformu údajne použili pri viacerých trestných činoch vrátane teroristického útoku v Crocus City Hall v Krasnogorsku v Moskovskej oblasti spred takmer dvoch rokov, pri ktorom zahynulo viac než 140 ľudí.

Volania cez Telegram sú v Rusku blokované už dlho a v uplynulom období sa úrady snažia o obmedzenie komunikácie aj prostredníctvom správ. K februáru 2026 Rusko úplne zablokovalo väčšinu hlavných západných sociálnych sietí a aplikácií na zasielanie správ vrátane Facebooku, Instagramu, WhatsAppu, YouTubu, X (Twitteru), Signalu a Snapchatu po sérii obmedzení, ktoré sa zintenzívnili v roku 2022 a eskalovali v rokoch 2025 – 2026. Tieto platformy sú často neprístupné bez VPN, pretože úrady sa snažia presadzovať digitálnu suverenitu, bojovať proti „extrémistickému“ obsahu a tlačiť používateľov k domácim alternatívam.

