Rusom sa scvrkávajú možnosti na sociálnych sieťach. Telegram Kremeľ zablokuje zrejme už v apríli

Telegram je v Rusku mimoriadne populárny pre súkromnú, ale aj verejnú komunikáciu. Úrady však tvrdia, že je na ňom umožňované zdieľať nelegálny a extrémistický obsah. Telegram takéto obvinenia popiera a tvrdí, že sa ho Rusko snaží obmedziť, aby prinútilo ľudí prejsť na štátnu aplikáciu Max.
Kremeľ tiež preferuje domáce alternatívy ako VK (VKontakte) a RuTube.
Podľa RBC bude do apríla Telegram dostupný už len na frontovej línii na Ukrajine. Vojenské zdroje, spravodajcovia i politici tvrdia, že ruskí vojaci sa naň do veľkej miery spoliehajú nielen na komunikáciu s rodinami, ale aj na operačné účely.
Spoluzakladateľa Telegramu Pavla Durova zároveň v Rusku vyšetrujú pre podporu terorizmu. Podľa denníka Rossijskaja gazeta túto komunikačnú platformu údajne použili pri viacerých trestných činoch vrátane teroristického útoku v Crocus City Hall v Krasnogorsku v Moskovskej oblasti spred takmer dvoch rokov, pri ktorom zahynulo viac než 140 ľudí.Čítajte viac Ruská kontrarozviedka bije na poplach: vyzýva Rusov, aby nepoužívali Telegram, Ukrajinci v ňom vraj vidia všetko
Volania cez Telegram sú v Rusku blokované už dlho a v uplynulom období sa úrady snažia o obmedzenie komunikácie aj prostredníctvom správ. K februáru 2026 Rusko úplne zablokovalo väčšinu hlavných západných sociálnych sietí a aplikácií na zasielanie správ vrátane Facebooku, Instagramu, WhatsAppu, YouTubu, X (Twitteru), Signalu a Snapchatu po sérii obmedzení, ktoré sa zintenzívnili v roku 2022 a eskalovali v rokoch 2025 – 2026. Tieto platformy sú často neprístupné bez VPN, pretože úrady sa snažia presadzovať digitálnu suverenitu, bojovať proti „extrémistickému“ obsahu a tlačiť používateľov k domácim alternatívam.Čítajte viac Mobily či debili? Rusi riešia, kto zavinil novoročný masaker