„Naša trpezlivosť vypršala.“ Pakistan bombardoval Kábul aj Kandahár, vyhlásil otvorenú vojnu

Konflikt medzi Pakistanom a radikálnym hnutím Taliban v susednom Afganistane v noci na piatok ďalej eskaloval. Islamabad podnikol letecké útoky na ciele v Kábule aj Kandaháre.
Pakistanský minister obrany Chavádža Ásif následne na sociálnej sieti konflikt označil za „otvorenú vojnu“. Na sociálnej sieti X uviedol, že Pakistan po odchode síl NATO očakával stabilizáciu Afganistanu a sústredenie Talibanu na blahobyt obyvateľov a regionálnu bezpečnosť. Namiesto toho podľa neho afganské vedenie zhromažďuje militantov z rôznych častí sveta a „vyváža terorizmus“.
„Naša trpezlivosť vypršala. Teraz je medzi nami a vami otvorená vojna,“ vyhlásil Ásif.
Pakistanský premiér Shehbaz Sharif vyhlásil, že ozbrojené sily jeho krajiny sú pripravené „rozdrviť“ každého agresora a že národ stojí pevne za armádou.
Hovorca afganskej vlády radikálneho islamistického hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že pakistanské sily vykonali vzdušné údery v niektorých štvrtiach Kábulu a Kandaháru a v provincii Paktíja. Svedkovia agentúr v Kábule hovoria o hluku prelietavajúcich stíhačiek a niekoľkých hlasných explóziách. Na videu z útokov na Kábul sú podľa Reuters na dvoch miestach vidieť oblaky hustého čierneho dymu a veľký požiar v jednej časti hlavného mesta.
Pakistan v piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár niekoľko hodín po tom, ako afganské sily zaútočili na pakistanské pohraničné jednotky, čo vláda Talibanu označila za odvetu za predchádzajúce smrtiace nálety Pakistanu. Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach už zahynuli desiatky vojakov.Čítajte viac Afganské a pakistanské sily si na hranici vymieňali paľbu
„Vojenské ciele afganského Talibanu boli zasiahnuté v Kábule, provincii Paktíja a Kandaháre,“ uviedol pakistanský minister informácií Atulláh Tarar na sociálnej sieti X. Podľa rezortu vnútra išlo o „primeranú odpoveď“ na afganské útoky.
V afganskom hlavnom meste tím AFP počul v priebehu viac ako dvoch hodín stíhačky a viaceré hlasné výbuchy, po ktorých nasledovala streľba. Novinár AFP v meste Kandahár na juhu krajiny, kde sídli najvyšší vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda, informoval, že nad hlavou počul lietadlá.
Vláda Talibanu potvrdila pakistanské nálety a jej hovorca Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že nedošlo k žiadnym obetiam. Niekoľko hodín predtým Mudžáhid oznámil „rozsiahle ofenzívne operácie“ na hraniciach „v reakcii na opakované narušenia zo strany pakistanskej armády“.Čítajte viac Pakistanská armáda po útoku v provincii Balúčistán zabila už 145 separatistov
Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval obe strany, aby chránili civilistov v súlade s medzinárodným právom a riešili spory diplomatickou cestou, uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric.
Vzťahy medzi susednými krajinami sa v uplynulých mesiacoch výrazne zhoršili po ozbrojených potýčkach v októbri minulého roka, pri ktorých zahynulo viac ako 70 ľudí. Po prijatí prímeria nasledovalo niekoľko kôl rokovaní, avšak snahy o dosiahnutie trvalej dohody zlyhávajú.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.
Pakistan a Afganistan spája 2 611 kilometrov dlhá hranica známa ako Durandova línia, ktorú Afganistan oficiálne neuznáva. Afganské orgány medzičasom evakuovali utečenecký tábor pri hraničnom priechode Torkham po tom, čo bolo zranených niekoľko utečencov a zahynulo 13 civilistov vrátane žien a detí. Na pakistanskej strane miestna polícia informovala, že obyvatelia sa presúvajú do bezpečnejších oblastí a niektorí afganskí utečenci čakajúci na návrat do vlasti boli premiestnení na bezpečné miesta.