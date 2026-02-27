ONLINE: Plán obnovy Ukrajiny v hodnote 800 miliárd dolárov: Načrtli v Ženeve cestu k ukončeniu vojny?

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 464 dní
6:00 Vo štvrtok 26 februára sa predstavitelia Ukrajiny a Spojených štátov stretli v Ženeve, aby rokovali o povojnovej obnove krajiny, hoci diskusie s Ruskom naďalej viaznu. Kyjev plánuje potvrdiť kľúčové body pripravovanej dohody na trojstrannom stretnutí, ktoré by sa malo uskutočniť začiatkom budúceho mesiaca. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uviedol, že po skončení rokovaní, ktoré nasledovali po nočných ruských útokoch, účastníci informovali o ich priebehu prezidenta Volodymyra Zelenského. Informuje agentúra Reuters.
Ukrajinský prezident, ktorý nedávno telefonoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom, oznámil, že trojstranné rozhovory by sa mohli konať začiatkom marca v Abú Zabí. Ich cieľom je vytvoriť podmienky pre budúce stretnutie lídrov Ukrajiny a Ruska, informovala agentúra Reuters.
Otázka obnovy Ukrajiny po rozsiahlych škodách spôsobených ruskými leteckými útokmi a bojmi na frontovej línii sa stala dôležitou súčasťou širších rokovaní o ukončení vojny, ktorá trvá už viac než štyri roky. Spojené štáty presadzujú dosiahnutie mieru v najväčšom ozbrojenom konflikte v Európe od čias druhej svetovej vojny, no postoje Moskvy a Kyjeva zostávajú výrazne odlišné.
„Je potrebné uzavrieť všetky otázky – zabezpečiť reálne bezpečnostné záruky a pripraviť stretnutie na úrovni lídrov. Tento formát môže priniesť zásadné rozhodnutia, pretože konečné slovo majú práve prezidenti,“ vyhlásil Zelenskyj.
Na rokovaniach v Ženeve sa zúčastnili osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a Jared Kushner, zať prezidenta Trumpa. Ruské propagandistické médiá uviedli, že špeciálny vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev sa vo štvrtok takisto stretol s americkými predstaviteľmi, no výsledky týchto rozhovorov nekomentoval. Umerov doplnil, že vyjednávači sa sústreďujú na ekonomické otázky a bezpečnostné garancie, aby pripravili čo najkonštruktívnejšie ďalšie stretnutie za účasti USA a Ruska.
Kyjev odhaduje, že v priebehu nasledujúcej dekády bude potrebné získať približne 800 miliárd dolárov z verejných aj súkromných zdrojov. Najnovší odhad Svetovej banky pritom hovorí, že obnova ukrajinskej ekonomiky si vyžiada najmenej 588 miliárd dolárov (údaje ku koncu roka 2025).
Niekoľko hodín pred začiatkom ženevských rokovaní Rusko zaútočilo na energetickú a kritickú infraštruktúru Ukrajiny 420 bezpilotnými lietadlami a 39 raketami. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyhlásil, že tieto útoky dokazujú, že „Putin vsádza na teror a agresiu“.
Na približne 1200 kilometrov dlhej frontovej línii ruské jednotky pokračujú v ofenzíve napriek vysokým stratám a ohrozujú strategické mestá v Doneckej oblasti. Moskva požaduje kontrolu nad zvyšnými 20 % priemyselného regiónu Donbas, zatiaľ čo Ukrajina odmieta vzdať územia, za ktoré položili život tisíce jej občanov.
Medzi najzložitejšie body rokovaní patria otázky územia a kontrola nad Záporožskou jadrovou elektrárňou. Spojené štáty zároveň zvýšili tlak na Rusko tým, že spomalili predaj zahraničných aktív ropnej spoločnosti Lukoil s cieľom podporiť pokrok v mierových rokovaniach, uvádzajú médiá.