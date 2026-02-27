Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Čas už nehrá s Putinom: ruskú ofenzívu môžu zastaviť dva zásadné problémy

Výsledky vojenských operácií Ruska v uplynulom roku boli skôr sklamaním a vývoj udalostí mu nehrá do karát.

27.02.2026 07:15
debata (58)
O možnom ďalšom smerovaní vojny a o tom, čo môže priniesť aktuálny rok na bojisku, hovoril Michael Kofman, vedúci výskumný pracovník programu pre Rusko a Euráziu z Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier, v rozhovore pre The New York Times.

Situácia na fronte

Podľa Kofmana mal konflikt počas posledných dvoch rokov prevažne pozičný a vyčerpávajúci charakter. Obe strany sa dokázali prispôsobiť novým technológiám aj taktickým postupom, no ani jednej sa nepodarilo zásadne zmeniť dynamiku bojov.

Ruské jednotky síce disponujú početnou prevahou aj väčšími materiálnymi zdrojmi, no tieto výhody sa im nepodarilo pretaviť do významných operačných úspechov. Na druhej strane sa ukrajinská armáda snažila kompenzovať ruské prednosti inovatívnymi riešeniami a vo väčšine prípadov dokázala ruský postup brzdiť. Hoci Rusko postupne získavalo ďalšie územia, jeho straty rástli a celková bojaschopnosť sa zásadne nezlepšovala, upozorňuje analytik.

Čas nehrá v prospech Ruska

Minulý rok sa ruským silám podarilo do istej miery oslabiť efektivitu ukrajinských bezpilotných prostriedkov, ktoré Kyjevu poskytovali významnú výhodu. Ani tento úspech však neviedol k zásadným prielomom na fronte.

Kofman vysvetľuje, že samotný spôsob vedenia bojov – či už ide o pechotné útoky alebo snahy prenikať cez ukrajinské obranné línie – neprináša podmienky na rýchle a rozsiahle prelomenie obrany. Ak sa Ukrajina nedopustí vážnych chýb, je podľa neho ťažké predstaviť si, že by ruské sily dokázali napredovať podstatne rýchlejšie než v predchádzajúcich fázach vojny.

Ani postavenie Ukrajiny však nie je bez problémov. Krajina je vo veľkej miere odkázaná na zahraničnú materiálnu pomoc, technologické kapacity a spravodajskú podporu zo strany západných štátov.

Rusko však čelí ešte náročnejšej úlohe – musí realizovať ofenzívne operácie, čo je podstatne komplikovanejšie než obrana. Podľa Kofmana je otázne, či má Moskva dostatočné prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. Ak by sa situácia v roku 2026 vyvíjala podobne ako v roku 2025, už teraz možno pochybovať o tom, že čas pracuje v prospech Ruska.

Dva kľúčové problémy Ruska v roku 2026

Prvým problémom je spomaľujúce sa tempo mobilizácie. To síce neznamená okamžitý pokles početného stavu armády, no vyvoláva pochybnosti, či bude Rusko schopné udržať rovnakú intenzitu ofenzívnych operácií ako v predchádzajúcom roku.

Druhým významným faktorom je rastúci tlak na ruskú ekonomiku. Medzi varovné signály patria stagnácia hospodárstva, prehlbujúci sa rozpočtový deficit, finančné ťažkosti regiónov, nízke ceny ropy a komplikácie v exporte, ktoré nútia Moskvu ponúkať výrazné zľavy.

Hoci Rusko zatiaľ dokáže vojnu financovať, čoraz častejšie sa objavujú otázky o stave jeho ekonomiky v druhej polovici roku 2026 – a ešte naliehavejšie v prípade, že konflikt potrvá aj do roku 2027.

