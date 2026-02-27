Trump varuje pred iránskymi raketami na USA. Spravodajské zdroje hovoria niečo iné

Trump počas svojho prejavu o stave Únie tento týždeň vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty a už teraz vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí.
Vlani americká Obranná spravodajská agentúra (DIA) uviedla, že Irán by potencionálne mohol vyvinúť medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), „ak by sa tak rozhodol“, do roku 2035.Čítajte viac Trump mal najdlhší prejav. Komplikuje si život. Ženy na pozvanie do Kongresu neprišli, muži áno
Podľa dvoch zdrojov je odhad DIA stále v platnosti. Jeden z nich uviedol, že aj keby partneri Iránu Čína alebo Severná Kórea poskytli technologickú pomoc, Teheránu by pravdepodobne trvalo najmenej osem rokov, kým by vyrobil „niečo, čo by bolo skutočne na úrovni ICBM a funkčné“. Zdroje však pripustili, že môžu existovať nové utajované dokumenty o iránskom raketovom programe, o ktorých nevedia.
„Prezident Trump má úplnú pravdu, keď zdôrazňuje vážne obavy z toho, že Irán, krajina, ktorá skanduje ‚smrť Amerike‘, by vlastnila ICBM,“ uviedla na margo Trumpových výrokov hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová.