Poľsko chystá tvrdý zákaz: Deti do 15 rokov majú dostať stopku na sociálne siete, platformám hrozia pokuty

Vládnuca Občianska koalícia návrh predstaví dnes. Platformám, na ktoré by deti napriek zákazu mali prístup, by hrozili pokuty. O ich výške sa ešte diskutuje, uviedla ministerka. Zákon by mohol začať platiť na začiatku budúceho roka.
„Vidíme, ako sú na tom deti a mladí ľudia s psychickým zdravím, vidíme pokles ich intelektuálnych kompetencií,“ povedala Nowacká.
Agentúra Reuters pripomína, že o podobných obmedzeniach uvažujú aj vlády v Dánsku, Grécku, Francúzsku, Španielsku a Británii. Priviedli ich k tomu stále rozšírenejšie poznatky, že sociálne siete sú pre deti škodlivé a môžu sa na nich stať závislými. Austrália takýto zákaz pre deti do 16 rokov zaviedla vlani v decembri. O zákaze sa debatuje aj v Česku.
Reuters píše, že nový zákon by mohol vyvolať spory medzi Varšavou a americkými technologickými firmami, ako je Meta alebo X Elona Muska.
Poľská ministerka školstva chce tiež na základných školách deťom zakázať používanie mobilných telefónov. Výnimka by platila len vtedy, ak by učiteľ rozhodol, že žiaci telefóny potrebujú v rámci výučby. Táto novinka by mohla začať platiť už od septembra, uviedla Nowacká tento týždeň.