Nad Afganistanom mala padnúť stíhačka F-16. Internetom sa šíri video horiaceho stroja. Aká je pravda?

Podľa afganskej stanice Tolo News mali afganské sily zostreliť pakistanské lietadlo po tom, čo narušilo afganský vzdušný priestor. Na sociálnych sieťach sa zároveň šírilo neoverené video horiaceho vraku, o ktorom sa tvrdilo, že ide o pakistanskú stíhačku F-16 zničenú afganskými jednotkami.
Zábery zobrazovali trosky lietadla so sériovým číslom 85510 a pakistanskou vlajkou namaľovanou pri zvislej chvostovej ploche. Tvar ani rozmery stroja však nezodpovedali typu F-16. Podobný záver priniesla aj otázka na populárneho chatbota Groka na platforme X, podľa ktorého vrak nezodpovedá charakteristikám tejto stíhačky. Navyše sa neobjavili žiadne dôveryhodné správy od medzinárodných médií, ktoré by potvrdzovali stratu pakistanského lietadla, zdôrazňuje indická spravodajská spoločnosť NDTV.
Odborníci na letectvo zdôrazňujú, že rozdiely v konštrukcii a veľkosti predstavujú zásadný technický problém tejto verzie. Tvar trupu ani proporcie zobrazeného stroja sa s charakteristikami F-16 nezhodujú.
Afganské médiá uviedli, že lietadlo bolo zostrelené po tom, ako pakistanské nálety v piatok prenikli do afganského vzdušného priestoru. Pakistan potvrdil útoky zamerané na militantov, no zároveň poprel akékoľvek straty na vlastných lietadlách. Televízia NDTV uviedla, že tvrdenia afganskej strany nedokázala nezávisle overiť.
Napriek tvrdeniam z afganskej strany pakistanské úrady trvajú na tom, že počas operácie nebola zostrelená žiadna stíhačka vrátane typu F-16, dodáva portál The Sunday Guardian.
Pakistan prevádzkuje podľa The Sunday Guardian približne 75 až 76 stíhačiek F-16, ktoré tvoria významnú súčasť jeho vzdušných síl. Flotila zahŕňa viacero variantov vrátane modernizovaných verzií Block 15, pokročilejších strojov Block 52+ a aj niekoľko kusov získaných z druhej ruky z Jordánska.
Napätie medzi Afganistanom a Pakistanom sa v posledných mesiacoch výrazne prehĺbilo. Po októbrových bojoch, pri ktorých zahynulo viac ako 70 ľudí na oboch stranách, zostali väčšinou uzavreté aj pozemné hraničné priechody. Najnovšia pakistanská operácia nasledovala po tom, čo afganské jednotky vo štvrtok večer zaútočili na pakistanských pohraničníkov ako reakciu na predchádzajúce nálety Islamabadu.Čítajte viac „Naša trpezlivosť vypršala“. Pakistan bombardoval Kábul aj Kandahár, vyhlásil otvorenú vojnu
Islamabad obviňuje Afganistan, že nedostatočne zasahuje proti ozbrojeným skupinám podnikajúcim útoky na pakistanskom území, čo vláda Talibanu odmieta. Hoci po počiatočnom prímerí sprostredkovanom Katarom a Tureckom prebehlo niekoľko kôl rokovaní, nepodarilo sa dosiahnuť trvalú dohodu.
Obe armády uviedli, že počas najnovšej vlny násilia na hraniciach zahynuli desiatky vojakov. Táto eskalácia nadväzuje na sériu pakistanských úderov na afganské územie a opakované pohraničné potýčky z posledných mesiacov.
Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf vyhlásil, že ozbrojené sily jeho krajiny sú plne pripravené „rozdrviť akékoľvek agresívne ambície“.