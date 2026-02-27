Politické zemetrasenie v Manchestri: Britská vládnuca strana utrpela tvrdý úder vo vlastnej bašte, voliči poslali jasný odkaz

Novou poslankyňou bude Hannah Spencerová, ktorá získala 14 980 hlasov a stane sa tak piatou zástupkyňou Zelených v dolnej komore. Matthew Goodwin z Reform UK oslovil viac ako 10 500 voličov a labouristka Angeliki Stogiaová obsadila až tretiu priečku.
Volebný obvod Gorton and Denton bol dlhodobo baštou Labouristickej strany v pásme tzv. „červeného múru“ – volebných obvodoch s veľkým podielom voličov z robotníckej triedy, ktorí tradične volia labouristov, avšak v uplynulom období sa prikláňajú k pravicovejším stranám.
Víťazstvo Zelených podľa DPA oslabuje tvrdenia labouristov, že v májových komunálnych voľbách budú jedinou možnou voľbou pre voličov hlasujúcich proti Reform UK. Zástupkyňa lídra labouristov Lucy Powellová uznala, že Zelení vyhrali „diskusiu o tom, kto má najlepšiu pozíciu“, udržať Reform UK mimo obvodu Gorton and Denton.
Podľa Politico tiež víťazstvo Spencerovej dokazuje, že labouristi strácajú voličov na ľavej strane spektra. Viacerí labouristickí poslanci podľa portálu teraz môžu tlačiť vedenie do viac ľavicového štýlu politiky, čo je podľa niektorých nezlučiteľné s tým, že skôr centristicky orientovaný Starmer zostane na čele strany a vlády.
Štvrtkové voľby vyhlásili po rezignácii poslanca Andrewa Gwynna, ktorý kandidoval za labouristov, avšak zo strany ho vylúčili a v parlamente pôsobil ako nezávislý. Funkcie poslanca sa vzdal zo zdravotných dôvodov.
Za labouristov pôvodne vyjadril záujem kandidovať populárny starosta Manchestra Andy Burnham, ktorý sa považuje za potencionálneho rivala premiéra Starmera. Vedenie strany však jeho kandidatúru odmietlo s tým, že by mu práca v parlamente nedovolila plne sa sústrediť na vedenie mesta.