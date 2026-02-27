Fio bankaFio banka
Buďte realisti a upustite od prehnaných požiadaviek, znie z Iránu do USA

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po štvrtkových rokovaniach s Washingtonom v Ženeve v piatok vyhlásil, že Spojené štáty budú musieť upustiť od svojich „prehnaných požiadaviek“, ak chcú dosiahnuť dohodu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

27.02.2026 10:50
Trumpov prejav v Kongrese: USA sú späť a víťazia
Spojené štáty sú späť silnejšie, lepšie a bohatšie než kedykoľvek predtým, vyhlásil v noci na stredu americký prezident Donald Trump v tradičnom prejave o stave únie. USA podľa šéfa Bieleho domu zažili v poslednom roku nevídané zmeny a majú teraz najsilnejšiu ekonomiku vôbec. / Zdroj: ta3

Počas telefonického rozhovoru s najvyšším egyptským diplomatom Badrom Abdalátím Arákčí povedal, že „úspech na tejto ceste si vyžaduje serióznosť a realistický prístup druhej strany, ako aj vyhýbanie sa akýmkoľvek chybným odhadom a prehnaným požiadavkám“.

Iránsky minister nešpecifikoval, na aké požiadavky sa odvoláva, ale USA opakovanie zdôraznili, že Irán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán.

Americký prezident Donald Trump počas svojho prejavu o stave Únie v stredu vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty a už teraz vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí.

Ruská vojnová loď priplávala do Iránu
Ruská korveta dorazila do iránskeho prístavu, uviedlo ruské ministerstvo obrany a zverejnilo video z príchodu a privítacieho ceremoniálu. Irán a Rusko uskutočnia vo štvrtok námorné cvičenia v Ománskom mori a severnom Indickom oceáne, informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars, niekoľko dní po tom, čo Revolučné gardy vykonali vojenské cvičenia v Hormuzskom prielive. / Zdroj: Reuters

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio zároveň v ten istý deň povedal, že Irán „momentálne neobohacuje urán, ale snaží sa dostať do bodu, kedy to bude môcť robiť“. Dodal, že Teherán „odmieta“ diskutovať o svojom programe balistických rakiet, čo podľa neho predstavuje „veľký problém“.

V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo tretie kolo rokovaní o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ich označil za doteraz „najintenzívnejšie“ a uviedol, že dosiahli „dobrý pokrok“.

Po technických diskusiách, ktoré sa uskutočnia v pondelok vo Viedni, Arákčí očakáva štvrté kolo rozhovorov. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo uskutočniť skôr ako o týždeň.

