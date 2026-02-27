Spor o Družbu eskaluje, Fico a Orbán spájajú sily. S akou žiadosťou prišli?

Fio bankaFio banka
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes povedal, že sa so svojím slovenským náprotivkom Robertom Ficom dohodol na vytvorení spoločnej maďarsko-slovenskej komisie pre vyhodnotenie stavu ropovodu Družba. Slovenský premiér potvrdil, že s Orbánom hovoril už ráno. „My máme právo na túto ropu,“ povedal Fico. Popoludní plánuje telefonovať s ukrajinským prezidentom.

Fico o rope a Zelenskom
Orbán vo videu, ktoré zverejnil na svojom facebookovom profile, vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zabezpečil maďarským a slovenským inšpektorom prístup k Družbe a obnovil prevádzku ropovodu.

Dodávky ropovodomboli zastavené ruským útokom na energetické zariadenie na západe Ukrajiny 27. januára. Kyjev ponúkol Budapešti a Bratislave alternatívne trasy pre dodávky ropy okrem tých z Ruska a nevidí zmysel v obnove ropovodu Družba, pretože Rusko sa podľa Ukrajiny snaží prekaziť opravy poškodených miest ropovodu. Zmluva o tranzite ruskej ropy cez Ukrajinu je platná do roku 2030.

Fico dal Ukrajine pozastaviť havarijné dodávky elektriny.

