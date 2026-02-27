Drony aj špionáž. Medzinárodná správa potvrdila vyše 150 ruských hybridných operácií v Európe za posledné štyri roky

Fio bankaFio banka
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 naplánovalo alebo vykonalo najmenej 151 nepriateľských operácií v Európe, informuje web United24Media na základe správy, ktorú tento týždeň zverejnilo Medzinárodné centrum pre boj proti terorizmu (ICCT).

27.02.2026 10:47
Prehľad organizácie so sídlom v Holandsku zahŕňa len prípady, pri ktorých vyšetrovanie alebo dostupné dôkazy umožňujú zodpovednosť s „istotou“ pripísať Moskve. Podľa autorov bude skutočný počet incidentov pravdepodobne vyšší, pretože informácie pribúdajú s istým časovým rozdielom.

„Preto je odôvodnené predpokladať, že skutočný počet incidentov, najmä v najnovšom sledovanom období, bude pravdepodobne vyšší,“ uviedli autori správy.

Len v roku 2025 zaznamenali nemecké bezpečnostné služby až 320 podozrení z pokusov o sabotáž vrátane opakovaných pozorovaní neidentifikovaných dronov pri letiskách a vojenských objektoch. Podobné narušenia vzdušného priestoru hlásili aj Belgicko, Holandsko, Nórsko, Dánsko a pobaltské štáty. Ich priamu súvislosť s ruskými operáciami nie je možné vždy jednoznačne preukázať.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) zároveň monitoruje prípady rušenia GPS signálu, kybernetických útokov, sabotáží podmorskej infraštruktúry a špionáže, ktoré majú podľa neho ruské stopy. Podľa denníka The Wall Street Journal bolo za posledný rok v Európe zaznamenaných viac než 120 takýchto bezpečnostných incidentov.

Najviac prípadov podľa ICCT eviduje Poľsko, ktoré patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny. Vo Francúzsku počet incidentov stúpol na 20, Litva a Nemecko zaznamenali po 15 prípadov, Veľká Británia 12 a Estónsko 11.

„Toto rozloženie incidentov výrazne naznačuje, že podpora Ukrajiny je najdôležitejším faktorom pri výbere cieľov. Niektorí z najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny ako Poľsko, Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia spolu predstavujú viac než polovicu všetkých identifikovaných incidentov,“ uvádza správa.

