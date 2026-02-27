U dieťaťa vo Francúzsku sa potvrdil toxín z kauzy dojčenských mliek

Pre podozrenie na prítomnosť cereulidu – toxínu schopného u novorodencov vyvolať závažné vracanie – začala spoločnosť Nestlé v decembri 2025 sťahovať z trhu vo viac ako 60 krajinách desiatky šarží dojčenského mlieka. Následne k podobnému kroku pristúpili aj firmy Danone a Lactalis, ako aj viaceré menšie spoločnosti pôsobiace v tomto rýchlo rastúcom segmente.
Toxín identifikovali u dojčaťa hospitalizovaného v meste Montpellier po konzumácii stiahnutého mlieka. Vo Francúzsku ide o prvý takýto prípad, ktorý predstavuje možnú indíciu smerujúcu k podozreniu na intoxikáciu.
„Tento výsledok potvrdzuje, že dané dieťa bolo vystavené tomuto toxínu,“ uviedlo ministerstvo s tým, že prítomnosť toxínu v organizme dojčaťa „môže vysvetľovať pozorované príznaky“. Rezort sa však zdržal vyjadrenia o jednoznačnej zodpovednosti.
Podrobnosti o prípade ministerstvo nezverejnilo. Podľa stanice Radio France ide o dojča hospitalizované začiatkom februára na jednu noc v Montpellier. Dieťa konzumovalo mlieko značky Gallia vyrábané spoločnosťou Danone. Ošetrujúci lekári spolu s toxikologickými expertmi teraz pracujú na určení zdroja kontaminácie.
Vo Francúzsku zatiaľ nahlásili tri úmrtia dojčiat, ktoré konzumovali mlieka zahrnuté do sťahovania z trhu, ako aj približne desať hospitalizácií.
V Belgicku malo vo februári pozitívny test na tento toxín osem dojčiat, pričom všetky vykazovali mierne príznaky.
Európska únia v stredu sprísnila kontroly kvality a bezpečnosti jednej zo zložiek dojčenského mlieka z Číny. EÚ nemenovala konkrétnu spoločnosť, no pod drobnohľadom sa ocitla čínska firma Cabio Biotech ako dodávateľ zložky podozrivej z kontaminácie dojčenských mliek cereulidom.