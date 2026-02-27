Fico a Orbán neveria Kyjevu. Špeciálna skupina má overiť slová Zelenského, do hry vstupuje aj Brusel

„Keďže máme informácie, že ropovod je funkčný, tak je dohoda s maďarským premiérom, že budeme navrhovať inšpekčnú skupinu. Tá by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie (EK). Dovolené by jej malo byť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy,“ uviedol Fico.
Návrh chcú predložiť EK. „Budeme žiadať o čo najrýchlejšie vycestovanie inšpekčnej technickej skupiny,“ doplnil slovenský premiér. Opätovne deklaroval, že SR má informácie, že ropovod nie je poškodený. Tvrdí, že ich má aj maďarská strana. Upozornil pri tom na to, že obhliadku miesta poškodenia neumožnili slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve ani veľvyslancovi Európskej únie.
Fico zároveň potvrdil, že v piatok má so Zelenským k tranzitu ropy telefonovať. Obáva sa, že príde k ďalšiemu posunutiu termínu spustenia ropovodu Družba do prevádzky. Avizoval, že ukrajinskej hlave štátu chce položiť niekoľko otázok. „Myslím si, že je to nezmyselné, ideologické a škodlivé rozhodnutie, pokiaľ ide o Slovensko a Maďarsko,“ dodal s tým, že o obsahu telefonátu bude informovať.
Orbán vo videu, ktoré zverejnil na svojom facebookovom profile, vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zaistil maďarským a slovenským inšpektorom prístup k Družbe a obnovil prevádzku ropovodu.
Dovoz suroviny na Slovensko prostredníctvom Družby Fico označil za výhodnejší oproti iným alternatívam. Slovenská rafinéria Slovnaft po prerušení dodávok ropy cez Ukrajinu začala prípravy na dodávky suroviny tankermi a ďalej ropovodom Adria, ktorý začína v Chorvátsku.Čítajte viac Z Chorvátska tečie na Slovensko neruská ropa, MOL a JANAF objednali ďalšie tankery
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba sú prerušené od 27. januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádza, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina a neexistujú žiadne technické prekážky, ktoré by tranzitu ropy mohli zabrániť.