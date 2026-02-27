Babiš podniká aj s umelým oplodnením, spodnou bielizňou aj kvetmi, píše Politico

Diskusie o konflikte záujmov českého premiéra sa podľa serveru venujú najmä holdingu Agrofert, ktorý Politico označuje za poľnohospodárskopriemyselné impérium. Od Agrofertu je však oddelený súkromný investičný fond Hartenberg Holding, ktorý Babiš založil spoločne s finančníkom Jozefom Janovom v roku 2013. Český premiér drží väčšinový podiel vo fonde prostredníctvom spoločnosti SynBiol, ktorú plne vlastní a ktorá na rozdiel od Agrofertu nebola prevedená do zverenského fondu.
„S aktívami v hodnote približne 600 miliónov eur investuje Hartenberg do zdravotníctva, maloobchodu, letectva a nehnuteľností,“ píše server.
Jedna z najväčších európskych sietí kliník
Prvým, na čo server upozorňuje, je jedna z najväčších európskych sietí kliník na umelé oplodnenie FutureLife. Tá má v 16 krajinách vrátane Česka, Slovenska, Británie, Holandska, Talianska či Španielska 60 pobočiek a priviedla na svet viac ako 170-tisíc detí, píše server. Hartenberg vlastní 50,1 percenta FutureLife. Spoločnosť uviedla, že Babiš sa nepodieľa na jej riadení a že jej kliniky fungujú ako ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
„S Babišom spojený kapitál prúdi cez Hartenberg tiež do každodenného maloobchodného života,“ pokračuje Politico. Česká online predajňa spodnej bielizne Astratex teraz prevádzkuje lokalizované e-shopy na približne desiatich európskych trhoch a generuje ročné tržby v desiatkach miliónov eur. V roku 2019 získal Hartenberg tiež väčšinový podiel v reťazci kvetinárstva Flamengo, ktorý v Česku prevádzkuje približne 200 predajní. Ďalšie online podniky spojené s Babišom predávajú športové vybavenie, vlnu či textil.
Cez Hartenberg investoval Babiš tiež do rozvoja miest a do nehnuteľností. Hartenberg bol napríklad podľa serveru jedným z prvých majoritných investorov do spoločnosti stojacej za projektom Cisárska vinica v Prahe, zástavbou vil a bytov na svahu v blízkosti parku Ladronka. Za účelom financovania výstavby sa spojil s developerom JRd. Ten uviedol, že Babiš ani s ním spojené firmy už v projektovej spoločnosti nemajú žiadny priamy ani nepriamy podiel. Spoločnosť dodala, že projekt nezískal žiadne finančné prostriedky z fondov EÚ ani inú verejnú podporu.
Žiadna zo spoločností skupiny Hartenberg nebola nikdy obvinená zo zneužívania dotácií únie, dopĺňa Politico.
Brusel sa opäť zaoberá konfliktom záujmov
Brusel sa podľa serveru teraz opätovne zaoberá otázkami možného konfliktu záujmov v súvislosti s holdingom Agrofert. Česká ministerka pre miestny rozvoj Zuzana Mrázová vo štvrtok potvrdila, že jej úrad dostal list Európskej komisie ohľadom Babišovho konfliktu záujmov. Ministerstvo podľa nej teraz pracuje na odpovedi. Český premiér minulý týždeň vložil všetky akcie holdingu Agrofert do súkromného zverenského fondu RSVP Trust.
Európska komisia podľa Politica uviedla, že nemá zoznam spoločností, ktoré Babiš v členských štátoch EÚ vlastní či ovláda. Nevedie ani prehľad o prostriedkoch EÚ, ktoré dostali spoločnosti spojené s Babišom mimo Agrofertu. Členské štáty sú zodpovedné za kontrolu konfliktu záujmov a podávanie správ o tom, kto je konečným príjemcom finančných prostriedkov Únie. Neexistuje žiadny jednotný celoeurópsky register, ktorý by prepájal konečných majiteľov so všetkými platbami EÚ.