Američania podľa Zelenského tlačia na Putina. Vo voľbách v USA vidí „okno príležitostí“, chce moderné zbrane

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že novembrové voľby v USA by mohli byť „oknom príležitostí“ na dosiahnutie prímeria vo vojne na Ukrajine. Uviedol to v rozhovore pre britskú stanicu Sky News.

27.02.2026 12:20
Volodymyr Zelenskyj / Donald Trump / Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride, 28. decembra 2026
debata

„Spojené štáty sú silnejšie, než si myslia, a som presvedčený, že vyvíjajú tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina. Môžu ukončiť túto vojnu,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval Washington, aby tento tlak na Rusko zvýšil, a to najmä poskytovaním moderných zbraní Ukrajine.

Na otázku o šanciach na vojenské víťazstvo Zelenskyj odpovedal: „Všetko závisí od toho, čo si ľudia predstavia pod víťazstvom.“ Priznal, že spätné získanie celého okupovaného územia je v súčasnosti mimoriadne ťažké a spôsobilo by príliš veľké straty na ľudských životoch.

Zelenskyj: Kto podporuje Putina, volí si vojnu. Putin je vojna sama
Video
Ukrajina podľa Zelenského vojnu nezačala, nevyprovokovala a robí maximum pre to, aby ju ukončila. / Zdroj: ta3

Za pozitívum Zelenskyj označil fakt, že ani Rusko na bojiskách tiež nedosahuje svoje ciele, takže vojenská situácia je pre Ukrajinu relatívne stabilná. „Oni nevyhrávajú a my neprehrávame,“ konštatoval. Zároveň vylučuje akýkoľvek ústup ukrajinskej armády z neokupovanej časti Doneckej oblasti.

V novembri sa v USA konajú tzv. midterms election – v polovici prezidentského funkčného obdobia. V týchto voľbách sa volí celá Snemovňa reprezentantov a tretina Senátu.

Ich význam spočíva v tom, že môžu zmeniť politickú rovnováhu v Kongrese, čo ovplyvňuje schopnosť prezidenta presadzovať zákony, schvaľovať rozpočet či financovať zahraničnú pomoc vrátane vojenskej podpory Ukrajine.

