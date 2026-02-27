Fio bankaFio banka
Na Ukrajine začalo platiť výnimočné prímerie. Týka sa miesta, kde ide o veľa

V sektore Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny začalo platiť prímerie, ktoré umožní opravu vonkajšej napájacej linky. V piatok to oznámila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

27.02.2026 12:35
„Operácie na odmínovanie pokračujú, aby bol zaistený bezpečný prístup pre opravárske tímy,“ uviedla MAAE v príspevku na sieti X, citujúc svojho generálneho riaditeľa Rafaela Grossiho.

Zdroj: MAAE

Podľa MAAE bola 10. februára odpojená 330-kilovoltová napájacia linka elektrárne. Stalo sa tak „pravdepodobne v dôsledku vojenských aktivít“ v blízkosti transformačnej stanice.

Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov. MAAE vo svojom vyhlásení z 19. februára uviedla, že na zaistenie všetkých kľúčových funkcií elektráreň momentálne využíva 750-kilovoltovú linku Dniprovska.

Pohľad na Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorú...
Ruský vojak stráži areál Záporožskej jadrovej...
+11Záporožská jadrová elektráreň, Ukrajina

MAAE sa doteraz rokovaniami podarilo dosiahnuť štyri dohody o dočasnom prímerí, počas ktorých sa na elektrických vedeniach v elektrárni okupovanej ruskými jednotkami zrealizovalo päť opráv a údržbu napájacích liniek a transformátorových staníc.

Záporožská jadrová elektráreň sa nachádza pri meste Enerhodar. Pozostáva zo šiestich reaktorov typu VVER, každý s inštalovaným výkonom 950 megawattov. Celkový výkon elektrárne presahuje 5700 MW.

Ruskí okupanti podpálili 11. augusta 2024 veľké množstvo pneumatík pri jednej z chladiacich veží Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. / Zdroj: FB/Volodymyr Zelenskyj

Pod kontrolou ruských jednotiek sa ocitla v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ruské jednotky obsadili areál elektrárne a postupne prebrali kontrolu nad bezpečnostnými a technickými systémami. Odvtedy v jej okolí došlo k mnohým incidentom vrátane prerušenia napájania či ostreľovania, ktoré zvyšujú riziko jadrovej havárie.

