Na Ukrajine začalo platiť výnimočné prímerie. Týka sa miesta, kde ide o veľa

„Operácie na odmínovanie pokračujú, aby bol zaistený bezpečný prístup pre opravárske tímy,“ uviedla MAAE v príspevku na sieti X, citujúc svojho generálneho riaditeľa Rafaela Grossiho.
Podľa MAAE bola 10. februára odpojená 330-kilovoltová napájacia linka elektrárne. Stalo sa tak „pravdepodobne v dôsledku vojenských aktivít“ v blízkosti transformačnej stanice.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov. MAAE vo svojom vyhlásení z 19. februára uviedla, že na zaistenie všetkých kľúčových funkcií elektráreň momentálne využíva 750-kilovoltovú linku Dniprovska.
MAAE sa doteraz rokovaniami podarilo dosiahnuť štyri dohody o dočasnom prímerí, počas ktorých sa na elektrických vedeniach v elektrárni okupovanej ruskými jednotkami zrealizovalo päť opráv a údržbu napájacích liniek a transformátorových staníc.
Záporožská jadrová elektráreň sa nachádza pri meste Enerhodar. Pozostáva zo šiestich reaktorov typu VVER, každý s inštalovaným výkonom 950 megawattov. Celkový výkon elektrárne presahuje 5700 MW.
Pod kontrolou ruských jednotiek sa ocitla v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ruské jednotky obsadili areál elektrárne a postupne prebrali kontrolu nad bezpečnostnými a technickými systémami. Odvtedy v jej okolí došlo k mnohým incidentom vrátane prerušenia napájania či ostreľovania, ktoré zvyšujú riziko jadrovej havárie.Čítajte viac Varovanie z Černobyľa: jediný zásah môže ohroziť ochranný kryt reaktora. Sarkofág nie je stavaný na vojnu