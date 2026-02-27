Fio bankaFio banka
Orbán: USA vidia v EÚ rivala, bruselská elita nevie ako na Trumpa reagovať

Americký prezident Donald Trump podľa maďarského premiéra Viktora Orbána zatriasol transatlantickými vzťahmi a presadzuje nový prístup voči Európe.

27.02.2026 13:06
trump orbán Foto: ,
Prezident Donald Trump si podáva ruku s maďarským premiérom Viktorom Orbánom počas slávnostného podpisu iniciatívy Rada mieru na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku 22. januára 2026.
Spojené štáty nevnímajú Európsku úniu ako intelektuálneho partnera, ale ako rivala, a to je potrebné prijať, vyhlásil Orbán v piatok na úvod 12. ročníka konferencie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny a juhovýchodnej Európy v Budapešti.

Trump víta Orbána v Bielom dome (Video z 07.11.2025)
Video

Podľa Orbána však bruselská elita nevie, ako má na nového amerického prezidenta reagovať. Nie je však podľa neho potrebné hľadať intelektuálnu či hodnotovú symbiózu, ale zamerať sa na bilaterálne rokovania a hájenie vlastných záujmov.

Dva názory k vojne

K vojne na Ukrajine Orbán povedal, že v Európe prevládajú dva názory. Väčšina krajín podľa neho urobila rozhodnutie, že Ukrajina musí túto vojnu vyhrať a je to možné dosiahnuť na bojisku.

„Zastávame názor, že túto vojnu nemožno ukončiť na bojisku,“ pripomenul svoj názor s tým, že potrebné sú mierové rokovania aj za účasti Ruska, ktoré podľa neho od začiatku vojny ekonomicky zoslablo. Výsledkom rokovaní by mala byť nová bezpečnostná architektúra týkajúca sa nielen Ukrajiny, ale aj celej Európy a Ruska. Jej súčasťou podľa Orbána musí byť dohoda o nešírení zbraní.

Zelenskyj: Kto podporuje Putina, volí si vojnu. Putin je vojna sama (Video z 24.02.2026)
Video
Zdroj: ta3

Orbán na záver poradil krajinám západného Balkánu, aby si pripravili vlastnú národnú stratégiu a nespoliehali sa iba na EÚ. Zároveň im prisľúbil podporu Maďarska.

Predseda maďarského parlamentu László Kövér vo svojom vystúpení poznamenal, že proces rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu trvá už viac ako 20 rokov. Zároveň upozornil, že tento proces sa zrejme len tak skoro neskončí. Maďarsko podľa jeho slov podporuje čo najrýchlejší vstup krajín juhovýchodnej Európy do EÚ.

