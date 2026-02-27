Vojna je na prahu. Izrael v tichosti mení podzemné garáže na operačné sály, USA evakuujú rodiny diplomatov

Vojenský analytik stanice Channel 12 Nir Dvori uvádza, že v najbližších dňoch sa rozhodne o osude rokovaní medzi USA a Iránom, pričom izraelská armáda (IDF) je pripravená na všetky scenáre vrátane prekvapivého preventívneho útoku zo strany Teheránu. Existuje plná koordinácia s armádou USA v operačných plánoch pre obranu aj útok.
Podzemné pevnosti a „neviditeľné“ nemocnice
Izraelské zdravotníctvo prešlo na režim „tichej transformácie“. Reportér denníka Bild Constantin Schreiber, ktorý získal exkluzívny prístup do nemocnice Assuta v severnom Tel Avive, opísal rýchlosť, akou sa civilné priestory menia na bojovú líniu. Pod vedením Doktorky Inbar Segol Shapira sa trojpodlažná podzemná garáž premenila na plne funkčné medicínske centrum. Schreiber priamo z miesta potvrdil, že v priestoroch, kde bežne parkujú autá, sú dnes pripravené rozvody kyslíka a sofistikované odpadové systémy.
Doktorka Shapira v reportáži zdôraznila, že Assuta je pripravená aktivovať 200 lôžok a 18 operačných sál v priebehu niekoľkých hodín. Generálny riaditeľ Gidi Leshetz pre Channel 12 uviedol, že okrem garáží využijú aj chránené nadzemné poschodia. Podľa denníka The Jerusalem Post však táto blesková prestavba nie je izolovaným javom, ale súčasťou širšieho trojfázového národného plánu, ktorý zahŕňa prísny bezpečnostný audit všetkých kliník v krajine. Zariadenia, ktoré nespĺňajú prísne štandardy balistickej ochrany, budú počas konfliktu evakuované a ich personál presunutý do chránených periférnych nemocníc.Čítajte viac Američania na Blízky východ presunuli ďalšie stíhačky. Najväčšiu lietadlovú loď trápia problémy s toaletami
Ešte robustnejší systém funguje v Rambam Medical Center v Haife, kde je podzemný komplex navrhnutý pre 2 000 ľudí a je plne izolovaný od vonkajšieho sveta, čo pacientov chráni nielen pred raketami, ale aj pred biologickými a chemickými hrozbami. The Times of Israel v tejto súvislosti upozornil na kritickú operáciu zameranú na ochranu 2 400 najzraniteľnejších pacientov na pľúcnej ventilácii. Izraelské úrady im preventívne rozdistribuovali mobilné generátory so zásobou energie na 72 hodín, aby predišli katastrofe pri očakávaných výpadkoch elektrickej siete. Rovnako strategické sú podľa TOI aj národné zásoby krvi, ktoré boli presunuté do nového, vysoko odolného podzemného centra v meste Ramla.
Nejde o úplnú novinku – podobné scény sa v nemocnici Rambam odohrali už počas eskalácie v septembri 2024, no súčasný rozsah príprav je podľa odborníkov bezprecedentný.
Americká ambasáda evakuuje rodiny
Závažnosť situácie potvrdzuje aj dnešné rozhodnutie amerického veľvyslanectva v Izraeli. Ministerstvo zahraničných vecí USA povolilo odjazd vládnemu personálu, ktorý neplní krizové úlohy, a ich rodinným príslušníkom. Hoci veľvyslanectvo nezmieňuje konkrétne hrozby, krok prichádza v čase vrcholiaceho napätia. Americký veľvyslanec Mike Huckabee v e-maile zamestnancom uviedol, že ide o krok z „prevahy opatrnosti“ a vyzval tých, ktorí chcú odísť, aby tak urobili, kým sú k dispozícii komerčné lety. Podobné povolenie na odchod dostali tento týždeň aj zamestnanci veľvyslanectva v Bejrúte.
Kým vládne orgány a veliteľstvo Home Front Command zachovávajú mlčanlivosť, izraelské samosprávy už konajú. Starosta mesta Bat Jam Zvika Brot deklaroval, že mesto je schopné prejsť do plného núdzového režimu v priebehu 20 minút. Mestá ako Ramat Gan sa preventívne vybavili satelitnými systémami Starlink, aby zabezpečili komunikáciu v prípade zničenia internetovej a elektrickej siete.
Medzi obyvateľmi, najmä v Tel Avive, narastá napätie. „Mám tašku pri dverách s najnutnejšími vecami,“ cituje Channel 12 jednu z obyvateliek, čím ilustruje obavy verejnosti z nepredvídateľného vývoja.Čítajte viac Buďte realisti a upustite od prehnaných požiadaviek, znie z Iránu do USA
Demonštrácia sily
Na vojenskej úrovni prebieha absolútna koordinácia s Washingtonom. Na izraelskej základni Ovda už pristálo 12 stíhačiek F-22 a k pobrežiu dnes dorazila najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald Ford. Zároveň sa však mobilizujú aj regionálni spojenci Iránu.
Vplyvná iracká milícia Katáib Hizballáh vyzvala svojich bojovníkov na prípravu na scenár dlhej vojny a varovala USA pred „obrovskými stratami“. Veliteľ frakcie pre agentúru AFP uviedol, že skupina bude „menej zdržanlivá“ ako v roku 2025, najmä ak by údery cielili na zvrhnutie iránskeho režimu. Libanonský Hizballáh stanovil za „červenú čiaru“ akýkoľvek útok na najvyššieho vodcu Chameneího. Napriek tomu americký viceprezident JD Vance vyhlásil, že neexistuje žiadna šanca, aby útok viedol k dlhotrvajúcej regionálnej vojne.
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford opustila námornú základňu Souda Bay na Kréte a zamierila na Blízky východ
Jadrový pat
Situácia v diplomatickej rovine je v tejto chvíli kritická a rozhovory v Ženeve neprinášajú očakávaný prielom. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po štvrtkových rokovaniach otvorene vyhlásil, že Spojené štáty budú musieť upustiť od svojich „prehnaných požiadaviek“, ak chcú dosiahnuť dohodu. Podľa správy agentúry AFP Arákčí zdôraznil, že úspech si vyžaduje realistický prístup druhej strany a odmietol akékoľvek obmedzenie iránskeho programu balistických rakiet.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však kontroval, že Teherán naďalej odmieta diskutovať o kľúčových bezpečnostných hrozbách, čo Washington považuje za neprekonateľnú prekážku. Donald Trump dal Teheránu ultimátum, v ktorom varoval, že ak nedôjde k dohode v priebehu 10 až 15 dní, nastanú „naozaj zlé veci“. Čas na diplomaciu sa podľa analytikov neúprosne kráti a svet čaká, či Trumpovo ultimátum vyústi do vojenského zásahu.
Analytik denníka Haaretz Zvi Bar'el však varuje pred podceňovaním skutočných nákladov vojny. Upozorňuje, že kým vláda demonštruuje silu a buduje ilúziu absolútnej pripravenosti, tisíce civilistov stále nesú dôsledky útokov z roku 2025.
Podľa neho premena civilných garáží na nemocnice vysiela tragický signál, že štát už rezignoval na diplomaciu a pripravuje sa na permanentný život v bunkroch. „Nová dohoda má svoju cenu, ale tá je stále čitateľnejšia než nevypočítateľný vojenský stret, na ktorý sa dnes Izrael v podzemí a USA na mori pripravujú,“ uzatvára Bar'el s tým, že spoliehanie sa na americké lietadlové lode nemôže nahradiť chýbajúcu regionálnu stratégiu.