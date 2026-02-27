Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Zelenskyj volal s Ficom. Pozval ho na Ukrajinu, chce prebrať „všetky existujúce otázky“

Zelenskyj volal s Ficom. Pozval ho na Ukrajinu, chce prebrať „všetky existujúce otázky“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom telefonáte pozval predsedu vlády Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali „všetky existujúce otázky.“

27.02.2026 13:37
Ukrajina SR Fico Zelenskyj stretnutie uarus TK Foto: ,
Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podávajú ruky po skončení tlačovej konferencie po ich stretnutí nedaľeko ukrajinského mesta Užhorod v piatok 5. septembra 2025. Jednou z hlavných tém bilaterálneho stretnutia bola energetická infraštruktúra.
debata (40)

V príspevku na sociálnych sieťach o tom informovala kancelária ukrajinského prezidenta. Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že vláda SR, ktorá je stále závislá od dovozu ruských energonosičov, obvinila Kyjev z odkladania opráv poškodeného ropovodu Družba, ktorým sa ropa vyťažená v Rusku prepravuje do Európy.

Fico o rope, Zelenskom a Samsungu
Video
Zdroj: ta3

Fico avizoval telefonát so Zelenským počas štvrtkového stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi, kde uviedol, že disponuje spravodajskými informáciami, podľa ktorých ropovod Družba nie je poškodený.

Predseda vlády SR poukázal aj na to, že s Ruskom naďalej obchodne spolupracujú viaceré ďalšie krajiny: ide napríklad o nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či nákup obohateného uránu Spojenými štátmi.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Robert Fico / Viktor Orbán / Volodymyr Zelenskyj / Čítajte viac Fico a Orbán neveria Kyjevu. Špeciálna skupina má overiť slová Zelenského, do hry vstupuje aj Brusel
Facebook X.com 40 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Ukrajina #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"