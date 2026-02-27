Fio bankaFio banka
Putinovou „cenou útechy“ môže byť susedná krajina. „Neobetujte nás“, prosí Európu politička

Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v piatok varovala, že Bielorusko sa nesmie stať „cenou útechy“ pre ruského prezidenta Vladimira Putina v rámci snahy ukončiť vojnu na Ukrajine.

27.02.2026 14:15
Valerij Gerasimov / Vladimir Putin / Foto:
Ruský prezident Vladimir Putin počas zasadnutia ruského Generálneho štábu na neznámom mieste. Vľavo generál a šéf Generálneho štábu Ruskej federácie Valerij Gerasimov
„Je pre nás dôležité, aby Európa počas týchto rokovaní zastupovala aj bieloruský hlas, aby sme neoddeľovali ukrajinský a bieloruský prípad, aby Bielorusko nebolo odovzdané Putinovi ako cena útechy,“ povedala v rozhovore pre AFP počas návštevy v Rade Európy v Štrasburgu.

Cichanovská zdôraznila, že hoci je kľúčové, aby Ukrajina zvíťazila, nesmie to byť na úkor Bieloruska, ktoré je pod vedením Alexandra Lukašenka blízkym spojencom Moskvy. Najzásadnejšou podmienkou Kremľa na ukončenie štvorročného konfliktu je získanie okupovaných ukrajinských území, ktoré Kyjev odmieta.

Opozičná líderka upozornila, že ak by Rusko so svojimi podmienkami uspelo, „status quo v Bielorusku by sa zachoval na desaťročia a Bielorusko by mohlo byť využívané ako odrazový mostík, ako miesto na intenzívnejšie rozmiestňovania rôznych typov zbraní, vyhrážanie sa, vydieranie susedov na dlhé roky dopredu.“

Pripomenula, že Rusko využilo bieloruské územie pri útoku na Ukrajinu v roku 2022 a Lukašenko v decembri oznámil rozmiestnenie ruských balistických rakiet schopných niesť jadrové hlavice.

Cichanovská, ktorá podľa opozície vyhrala prezidentské voľby v roku 2020, ale po brutálnom potlačení protestov ušla do exilu, vyzvala Európsku úniu na sprísnenie sankcií voči Lukašenkovmu režimu. „Chcem Európanom vysvetliť, že majú v rukách veľmi silné karty… aby nám pomohli oslobodiť krajinu,“ povedala Cichanovská.

Dodala, že Bielorusi sa chcú stať Európanmi. Pripustila však, že rýchle získanie členstva v EÚ po tridsiatich rokoch vládnutia bieloruského diktátora, bude skutočne náročné.

