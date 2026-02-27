Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Sympatie Američanov sa podľa prieskumu prvýkrát priklonili miesto Izraela k Palestínčanom

Sympatie Američanov sa podľa prieskumu prvýkrát priklonili miesto Izraela k Palestínčanom

Američania vôbec po prvý raz za posledné dve desaťročia prejavili väčšie sympatie k Palestínčanom než k Izraelčanom. Vyplýva to z prieskumu amerického inštitútu na prieskum verejnej mienky Gallup, podľa ktorého má čoraz viac nezávislých voličov negatívy postoj k postojom Tel Avivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

27.02.2026 14:17
debata
„Nie je zabíjanie ako zabíjanie.“ Robert Fico sa vyjadril k situácii v Pásme Gazy
Video
Slovensko malo podľa premiéra Roberta Fica vážne dôvody pridať sa k spoločnému vyhláseniu približne 30 krajín, ktoré žiadajú okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a umožnenie Palestínčanom dostať sa k humanitárnej pomoci. / Zdroj: Robert Fico / FB

Podľa najnovšieho výskumu sympatizuje s Palestínčanmi až 41 percent Američanov. Na stranu Izraela sa pritom tentoraz priklonilo 36 percent respondentov, pričom zvyšní boli buď nerozhodní, alebo uviedli, že sympatizujú s oboma stranami či so žiadnou z nich.

Hoci tento rozdiel nie je štatisticky významný, je to vôbec prvýkrát za viac než dve desaťročia, čo Izrael v prieskume Gallup pri tejto otázke nezískal prvé miesto.

Ide o výraznú zmenu oproti situácii spred roka, keď Izrael v sympatiách viedol so 46 percentami oproti Palestínčanom s 33.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk
Video
Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. Zdroj: C-SPAN / Zdroj: C-SPAN

Názory na Blízky východ sa výrazne líšia v závislosti od straníckej príslušnosti.

Republikáni naďalej silne podporujú Izrael, pričom k nemu inklinovalo až 70 percent z nich, hoci aj tento podiel sa za posledné desaťročie znížil o 10 percentuálnych bodov.

Sympatie demokratov sa za posledný rok významne nezmenili, keďže už v roku 2023, keď medzi Tel Avivom a palestínskym hnutím Hamas vypukla vojna, sa ich sympatie začali postupne preklápať z Izraela na Palestínčanov.

Do výskumu v USA sa zapojilo celkom 1001 respondentov v období od 2. do 16. februára.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #USA #Blízky východ #Američania
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"