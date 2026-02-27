Kryptopodvodníci z Ukrajiny okrádali Európanov. Polícia ich sieť rozprášila

V prvej fáze operátori z call centra cielene oslovovali obete s ponukou mimoriadne výnosných investícií do kryptomien. Hlavným cieľom bolo prinútiť ľudí k inštalácii softvéru na vzdialený prístup (napr. AnyDesk alebo TeamViewer). Oficiálnou zámienkou bola pomoc s technickým nastavením peňaženky, v skutočnosti však podvodníci získali plnú kontrolu nad počítačom obete.
Tým sa to ale nekončilo. V druhej fáze sa na rovnaké obete obrátili znova, tentoraz pod inými menami. Ponúkali „právnu pomoc“ s vymáhaním stratených peňazí. Posielali falošné dokumenty a videá, ktoré mali budiť dojem profesionality. Za tieto údajné služby potom inkasovali ďalšie platby – ako poplatky, provízie alebo poistné. Získané peniaze skupina prevádzala do kryptomien a vyberala cez sieť nastrčených osôb.
Vyšetrovatelia v Lotyšsku a Litve doposiaľ identifikovali deväť poškodených osôb, ktorých celková finančná ujma presahuje 160-tisíc eur. Predpokladá sa však, že skutočný počet obetí bude omnoho vyšší. Podobné kriminálne skupiny totiž zvyčajne pôsobia vo viacerých krajinách naraz a mnohí poškodení incident nenahlásia, pretože sa za svoju situáciu hanbia.
Na základe podnetov z pobaltských štátov bol v rámci agentúry Eurojust vytvorený spoločný vyšetrovací tím. Predstavitelia všetkých troch zúčastnených krajín sa stretli v sídle agentúry v Haagu, kde si odovzdali zhromaždené dôkazy a naplánovali spoločný, koordinovaný zásah proti páchateľom.
Samotný zásah sa uskutočnil 17. februára, pričom policajné zložky prehľadali celkovo 32 objektov. Počas operácie zaistili rozsiahly dôkazný materiál, ktorý zahŕňal 41 mobilov, 46 notebookov, štyri tablety, serverovú techniku, dokumentáciu a kryptomenové peňaženky. Okrem techniky vyšetrovatelia zhabali aj hotovosť v rôznych menách v hodnote približne 400-tisíc eur a osem luxusných vozidiel.
Z jedenástich zadržaných osôb skončilo desať vo väzbe. Jeden podozrivý bol zo zdravotných dôvodov ponechaný v domácom väzení. Všetci čelia obvineniam z podvodu veľkého rozsahu, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a účasti v organizovanej zločineckej skupine.