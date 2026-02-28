Odborníčka: Pre Poľsko je Rusko existenčná hrozba. Ak to Slovensko a Maďarsko chápu inak, V4 nemôže fungovať

Celoplošná invázia Ruska na Ukrajinu už trvá viac ako štyri roky. Napriek spoločnému úsiliu pomôcť Kyjevu sa dá diskutovať o tom, ako sa jednotlivé krajiny rozchádzajú vo vnímaní bezpečnostných hrozieb v Európe vrátane ich pohľadu na režim Vladimira Putina. Je to problém, keď sa pozrieme na snahy Európskej únie posilniť svoje obranné kapacity?
Jednotlivé štáty budú vždy vnímať Rusko rozdielne. Jednoducho, tak funguje geografia. A nielen tá, ale aj história. Vidíme napríklad, ako rozdielne na vojnu reagujú krajiny, ktoré sú k Rusku pomerne blízko – hovorím o Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Geografia zohráva veľkú rolu, pretože povedzme Portugalsku alebo Grécku nehrozí priamy vpád Putinových vojakov. Povedala by som, že pre EÚ je to výzva, ale neznamená to, že ide o obrovský problém. Myslím si, že ten spočíva v niečom inom, k čomu sa hneď dostanem. Napriek tomu, že hrozby zo strany Ruska vnímame rôzne, únia bola a stále je schopná prijímať sankcie, pomáhať Kyjevu prostredníctvom Európskeho mierového nástroja a v zásade vo veľkej miere podporovať Ukrajincov.
Väčší problém spočíva v kombinácii niekoľkých ďalších faktorov. Maďarsko, ktoré má veľmi blízko k línii hnutia MAGA amerického prezidenta Donalda Trumpa, blokuje peniaze z Európskeho mierového nástroja pre Ukrajinu. A je to čoraz väčší problém. Budapešť tiež vyhlásila, že nedovolí Kyjevu vstúpiť do Európskej únie, čo by bol po skončení vojny strategicky veľmi dôležitý krok. Myslím si, že vnútorné rozpory medzi Európanmi týkajúce sa ideológie, vzťahov k USA a, samozrejme, vzťahov s Moskvou sú v skutočnosti väčším problémom než samotné vnímanie ruskej hrozby.Čítajte viac Ukrajinci chcú zničiť 50-tisíc Rusov mesačne. Je to možné? Vysvetľuje generál z Austrálie
Takže aké sú tri najväčšie bezpečnostné hrozby pre Poľsko? Rusko, Rusko a Rusko?
Áno. Pre nás sú to najväčšie vonkajšie bezpečnostné hrozby. Čoraz viac sa však hovorí aj o tom, ako hnutie MAGA oslabuje úniu. A slabá EÚ je pre Poľsko problém. Potrebujeme silné inštitúcie a organizácie ako NATO a EÚ. Takže čokoľvek, čo oslabuje napríklad záväzky Severoatlantickej aliancie vyplývajúce z článku 5 alebo vnútornú súdržnosť EÚ – o čo sa súčasná americká vláda aktívne usiluje – je pre Poľsko takisto hrozbou.
Vlády Maďarska a Slovenska verejne neoznačujú Rusko za hrozbu, hoci ich krajiny susedia s Ukrajinou. Ako vyzerá debata v Poľsku o týchto postojoch partnerov vo V4?
Podľa mňa V4 pre toto veľmi odlišné vnímanie hrozieb v podstate nefunguje. Ako vravíte, pre Poľsko je Rusko existenčnou hrozbou. Nehovoríme o nejakej bežnej hrozbe, ale naozaj o existenčnej. Ak to iné krajiny vnímajú takmer úplne inak, V4 jednoducho nemôže fungovať. Stretnutia visegrádskej štvorky sa stále konajú, čo je dobre, pretože musíme mať otvorené komunikačné kanály. Sme susedné krajiny, takže existuje veľa tém, o ktorých sa musíme rozprávať – doprava, vlakové spojenia a podobne. Preto v žiadnom prípade netvrdím, že by sme mali V4 zrušiť. Na nižších úrovniach medzi nami stále funguje komunikácia, ktorá je nevyhnutná. Chýba však strategické myslenie. Pre odlišné vnímanie hrozieb a rozdielnu politiku voči Rusku aj Ukrajine nemôžeme V4 používať ako nástroj na ovplyvňovanie agendy EÚ alebo na presadzovanie záujmov našich štyroch krajín na európskej úrovni. Jednoducho to nejde, pretože v strategických otázkach zahraničnej politiky nemáme spoločné postoje.Čítajte viac Expertka: Rusko nevedie proti Európe hybridnú vojnu. Hovorí tomu len vojna
Povedali ste, že Poľsko by chcelo vidieť silnú EÚ. V roku 2015 sme sa rozprávali na bezpečnostnom fóre v Belehrade a vy ste vtedy povedali, že hoci vieme, že úniu vpred neraz posúvajú problémy, možno čelí až príliš veľkému počtu kríz naraz. Od toho rozhovoru prešlo viac ako desať rokov. Za ten čas svet zažil pandémiu, pokračuje ruská vojna a mohol by som pokračovať. Máte obavy, že by to EÚ nemusela zvládnuť?
Poľsko je rozdelená krajina a to nemôžeme zakrývať. Ja patrím ku skupine ľudí, ktorí chcú vidieť EÚ silnejšiu. A taká je určite podstatná časť spoločnosti. Ak sa však pozrieme na posledné voľby, konkrétne na tie prezidentské vlani, môžeme povedať, že hovoríme o dvoch Poľskách, ktoré sú v podstate rovnako početné. Jedno hovorí, že potrebujeme silnú EÚ aj z hľadiska integrácie v oblasti bezpečnosti a obrany. Takéto kroky nemajú oslabiť NATO, ale únia by mala byť jednotnejšia. Druhé Poľsko vníma EÚ ako niečo hodnotné, ale nechce, aby zasahovala do vnútorných záležitostí krajiny. Únia by mala byť len taká silná, nakoľko jej to dovolia národné štáty, hoci to v žiadnom prípade neznamená, že by Poľsko malo z EÚ vystúpiť.
Vo všeobecnosti však tvrdím, že poľská vláda chce silnejšiu EÚ. Má aj isté výhrady, napríklad Varšava momentálne nemá v úmysle vstúpiť do eurozóny, ale to je iná téma. V každom prípade som optimistka. Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá už štvrtý rok, je tragédiou pre Ukrajincov aj pre ruských občanov, ktorí nepodporujú režim. Posledné štyri roky však ukázali, že keď chce EÚ konať, nájde si spôsob. Príkladom sú zmrazené ruské aktíva – ich využitie vetovalo nielen Belgicko, ale aj iné krajiny, no únia sa napokon dohodla na financovaní pomoci Kyjevu prostredníctvom spoločného dlhu. Je to niečo nové. Prvýkrát ideme do spoločného dlhu v otázkach obrany. Sme iná únia ako v roku 2015. Nehovorím, že je všetko ružové, to určite nie. Ale prežili sme mnoho kríz a dúfam, že keď sa vojna skončí, vyjdeme z toho všetkého silnejší než kedykoľvek predtým.
Poľsko sa neraz spomína ako učebnicový príklad toho, ako by sa mala krajina správať v dnešnom neistom bezpečnostnom prostredí. V roku 2026 Varšava plánuje investovať takmer päť percent hrubého domáceho produktu do obrany, nakupuje prakticky všetky dostupné zbraňové systémy a posilňuje ochranu hraníc, napríklad prostredníctvom projektu Východný štít. Zvonku to vyzerá ako takmer dokonalý prístup. Je to tak?
Určite to nie je dokonalý prístup. Poľsko sa z americkej politiky dostalo do stavu šoku. Minimálne ja to tak nazývam. Spojené štáty boli posledné desaťročia hlavným garantom našej bezpečnosti a Varšava s veľkým znepokojením sleduje, čo sa v USA deje. Prikláňam sa k tým expertom, ktorí hovoria, že si už jednoducho nemôžeme byť istí, či Amerika bude spoľahlivým spojencom. Nesúhlasím s vládou USA, ktorá tvrdí, že NATO nebolo nikdy také silné ako teraz, len preto, že krajiny dávajú viac peňazí na obranu. Áno, to je pravda, ale oslabovanie článku 5 – hlavného piliera kolektívnej obrany – zo strany Bieleho domu podľa mňa Severoatlantickú alianciu výrazne oslabuje. Poľsko je rozpoltené. Nevie, ako budú fungovať americké bezpečnostné záväzky, a zároveň uvažuje nad tým, nakoľko sa môže integrovať v rámci toho, čo ponúka EÚ.
Existujú tieto dve paralelné stratégie a potom tretia, ktorá je podľa mňa najdôležitejšia. Je ňou posilňovanie národných síl a národných obranných kapacít. V konečnom dôsledku bude obrana vždy založená na armádach jednotlivých štátov, ktoré sa dajú použiť v rámci komplexného prístupu k bezpečnosti, napríklad pod vlajkou NATO. Poľsko sa usiluje, aby mu jednotlivé stratégie fungovali. Sú tu však problémy. Najlepším príkladom je debata okolo SAFE – nástroja na spoločné financovanie obrany, ktorý navrhla Európska komisia. Mnohí politici z opozičnej strany Právo a spravodlivosť sa snažia verejnosti predať príbeh, ktorý fakticky nesedí, ale ako vieme, nie vždy záleží na tom, či je niečo pravda. Usilujú sa presvedčiť ľudí, že využitie SAFE predstavuje pre Poľsko hrozbu, lebo krajina vraj bude musieť nakupovať iba európske zbrane. To, samozrejme, nie je pravda, ale je to argumentácia, ktorú v Poľsku počuť. A je tu ešte jeden problém.Čítajte viac Štyri roky ruskej invázie, 12 rokov vojny, státisíce mŕtvych. Svet sa bojí apokalypsy, Ukrajina jej čelí
Aký?
Spomenuli ste, že Poľsko míňa takmer päť percent HDP na obranu. Tento nárast má a bude mať vplyv na iné výdavky v krajine. Vidíme poddimenzované financovanie vedy, škôl či akademických inštitúcií. To isté platí pre zdravotnú starostlivosť. Vláda, samozrejme, neoseká sociálne dávky, pretože by to bola politická samovražda. Spoločnosť však začína pociťovať fiškálny tlak. Doteraz to fungovalo, lebo Poľsko sa kvôli obrane zadlžuje. Nebude to však trvať dlho a budeme musieť začať serióznu debatu o kompromisoch medzi vysokými výdavkami na obranu a ostatnými oblasťami, kde budú tieto peniaze chýbať.Čítajte viac Eurobarometer: EÚ verzus národné štáty? Európania (ne)vedia, čo chcú, a neprestanú, kým…
Nedávno ste pre portál Visegrad Insight uviedli, že Európa by si mala začať predstavovať bezpečnostnú architektúru, ktorá funguje bez USA. Nemá to byť preferovaná možnosť, ale mal by to byť krízový plán. Aké by mali byť kľúčové prvky európskej bezpečnostnej architektúry bez USA?
Určite to musia byť oveľa silnejšie obranné kapacity. Opakujem to stále dookola. Je rozdiel medzi výdavkami na obranu a budovaním kapacít. Nejde len o čas potrebný na ich vybudovanie. Teraz máme na trhu v podstate veľa peňazí. Hovorím o EÚ a európskych krajinách, napríklad Nemecko masívne investuje do obrany. Ak máte k dispozícii veľké zdroje, musíte dbať na to, aby boli vynaložené efektívne, účinne a transparentne, pretože obranný priemysel má svoje špecifiká. Takže prvý bod: silné kapacity európskych krajín. Druhý bod: určitá forma koordinácie. Fungovanie NATO bude stále mimoriadne dôležité. Ale veľmi zjednodušene povedané, doteraz bolo velenie aliancie v rukách USA. Myslím si teda, že musíme pracovať na nahradení tejto riadiacej štruktúry európskymi spojencami. Musíme byť schopní, ak to bude nevyhnutné, nasadiť naše vojenské sily bez Spojených štátov. Chýbajú nám však kľúčové kapacity a budeme musieť prijať ťažké rozhodnutia, aby sme urýchlili proces, počas ktorého nahradíme tie americké európskymi.
Bojovala by súčasná americká vláda za Gdansk? Parafrázujem tým neslávne známy slogan, ktorý vznikol pred druhou svetovou vojnou – Prečo zomierať za Gdansk?
Naozaj neviem, čo povedať.
A to je podľa mňa ten problém.
Presne tak. Je to problém. Automatická odpoveď by mala byť: Áno, samozrejme, veď sme spojenci, sme v NATO, existuje článok 5. Viem, že v USA aj vo vláde je stále veľa politikov, ktorí považujú obranné záväzky USA za kľúčové. Na druhej strane však hovoríme o neistote. Neistota, ktorú priniesol prezident Trump, rozhodne nie je niečo, čo vnímam pozitívne. Iste, Trump prinútil mnohých európskych spojencov k vyšším výdavkom, a to je skvelé. Ale neistota, ktorú vniesol do systému, je veľmi riskantná. To, že na vašu otázku neviem jednoznačne odpovedať, podľa mňa najlepšie ukazuje, kde je problém.