Incident nad Dunajom: NATO vyslalo bojové stíhačky, Kyjev potvrdil zásah

Podľa rumunského ministerstva obrany ukrajinská protivzdušná obrana zničila dron len zhruba 100 metrov od prvej rumunskej obce pri rieke Dunaj, ktorá tvorí hranicu s Ukrajinou.
Veliteľstvo španielskej armády dnes uviedlo, že jeho bojové lietadlo Eurofighter sa spolu s ďalším nemeckým lietadlom zapojilo do prvej svojej misie „alfa scramble“ v Rumunsku. Vojenská terminológia tak označuje misie, kedy lietadlá urgentne vzlietnu kvôli nekomunikujúcemu lietadlu či podozreniu z narušenia vzdušného priestoru. Španielska armáda ale nespresnila, kedy sa tak stalo.
Bojové lietadlá v Rumunsku štartovali kvôli dronovému útoku na Ukrajine aj vo štvrtok a stredu, keď podľa ministerstva obrany ruský bezpilotný prostriedok krátko prenikol do rumunského priestoru.
Ukrajina a Rumunsko zdieľa zhruba 650 kilometrov dlhú hranicu. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022 Rumunsko zaznamenalo niekoľko incidentov, keď ruské drony vleteli do jeho vzdušného priestoru alebo ich trosky dopadli na rumunské územie. Stáva sa tak napríklad pri ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru v oblasti ústia Dunaja, ktorý tvorí hranicu medzi Ukrajinou a Rumunskom.