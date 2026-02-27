Putinov luxusný palác sa predal za drobné, miliardová „vratka“ skončila na účtoch jeho milenky

Celý prípad odštartovalo vyšetrovanie tímu Alexeja Navaľného z roku 2021. Odhalili vtedy megalomanskú rezidenciu v hodnote 100 miliárd rubľov (vyše miliardy eur). Sídlo s vlastným kasínom, podzemným hokejovým štadiónom a „aqua-diskotékou“ je postavené na pozemkoch 40-krát väčších ako Monako a stráži ho tajná služba FSB. Kremeľ vlastníctvo popiera a k stavbe sa formálne prihlásil Putinov priateľ z detstva Arkadij Rotenberg.
Investigatívci z FBK teraz pri preverovaní účtovníctva narazili na šokujúcu transakciu. Rotenberg kúpil 100 percent akcií spoločnosti Binom, ktorá palác vlastní, za smiešnych 800-tisíc rubľov (približne 8 200 eur). Za cenu staršieho auta tak formálne získal majetok v miliardovej hodnote. „Za 800-tisíc rubľov si v Rusku kúpite tak domček na okraji Karymska bez kanalizácie, nie palác,“ glosuje FBK vo videu.
Skutočným škandálom je však osud peňazí, ktoré po stavbe zostali. Firma „Investičné riešenia", ktorá Rotenbergovi palác predala, mala na účtoch zostatok 6,5 miliardy rubľov – sumu, ktorú sa jednoducho nepodarilo prejesť ani pri nákupoch lustrov za milióny eur.
Namiesto vrátenia peňazí štátu či investorom sa tieto prostriedky preliali do nadácií Aliny Kabajevovej. „Tieto peniaze sú akousi vratkou či výslužkou zo stavby,“ uvádza vyšetrovanie. Nadácie „Nebeská grácia“ a Fond Aliny Kabajevovej prijali v roku 2023 platby v celkovej hodnote 6,5 miliardy rubľov. Táto suma je takmer trikrát vyššia, než koľko vyzbierali najväčšie ruské charity na pomoc chorým deťom za celý rok.
Hoci sú fondy oficiálne charitatívne, peniaze podľa FBK končia v súkromných záujmoch. Nadácia nakúpila napríklad luxusné zlaté hodinky z Imperátorskej peterhofskej fabriky v hodnote 2 miliónov rubľov za kus, ktoré s obľubou nosí Vladimir Putin. Časť peňazí tiež financuje športové sústredenia na Valdaji, ktoré majú slúžiť ako spoločenské vyžitie pre deti Putina a Kabajevovej, žijúce v prísne stráženej izolácii.