Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Londýnska polícia zadržala muža, ktorý posprejoval sochu Churchilla

Londýnska polícia zadržala muža, ktorý posprejoval sochu Churchilla

Londýnska polícia v piatok zadržala 38-ročného muža pre podozrenie z rasovo motivovaného trestného činu po posprejovaní sochy bývalého britského premiéra Winstona Churchilla. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

27.02.2026 15:32
Británia Churchill socha Palestína Foto: ,
Bronzová socha bývalého britského premiéra Winstona Churchilla v Londýne, ktorú páchateľ posprejoval viacerými nápismi, pričom ho označil za „sionistického vojnového zločinca“ v noci na piatok 27. februára 2026. Sochu následne očistili.
debata

Na bronzovú sochu na Parlamentnom námestí (Parliament Square) vo Westminsteri boli v noci na piatok červenou farbou nastriekané odkazy „Sionistický vojnový zločinec“, „Stop genocíde“, „Slobodná Palestína“, „Nikdy viac je teraz“ a „Globalizujte intifádu“.

K zodpovednosti sa prihlásil holandský aktivista Olax Outis prostredníctvom správy, ktorú v piatok zdieľala na sociálnych sieťach aktivistická organizácia Prisoners for Palestine (Väzni pre Palestínu).

„Ak vidíte túto správu, znamená to, že sa začal mierový protest a je rozumné predpokladať, že sa momentálne nachádzam vo väzení niekde v Londýne,“ uvádza sa vo vopred nahranej správe.

Kancelária premiéra Keira Starmera to označila za „úplne odporný“ čin.

Londýnska polícia a polícia mestskej oblasti Manchester na severozápade Anglicka v decembri minulého roka varovali, že za skandovanie sloganu „Globalizujte intifádu“ budú podozrivých zadržiavať. Oba policajné obvody k tomu pristúpili po teroristických útokoch na pláži Bondi v austrálskom Sydney a na synagógu kongregácie Heaton Park v Manchestri.

Intifáda je palestínske označenie pre povstanie proti izraelskej okupácii. Prvá intifáda na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy trvala od roku 1987 do roku 1993, druhá od roku 2000 do roku 2005.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Veľká Británia #Winston Churchill
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"