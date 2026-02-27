Benefity služby v armáde. Cudzincov, ktorí bojovali za Putina, už Rusko nevydá na trestné stíhanie do vlasti

Fio bankaFio banka
Poslanci Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, schválili v druhom a treťom čítaní návrh zákona, ktorý zakazuje vydávanie cudzincov na trestné stíhanie do zahraničia, ak slúžili na základe zmluvy v ruských ozbrojených silách.

27.02.2026 16:14
Russia Leningrad Siege Foto: ,
Návrh zákona musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu a podpísať prezident Vladimir Putin (na snímke)
Návrh zákona predložila ruská vláda v novembri 2025 a v dolnej komore parlamentu bol schválený v prvom čítaní v januári 2026. Podľa neho sa nové pravidlo vzťahuje aj na cudzincov, ktorí už ukončili vojenskú službu.

Návrh zákona musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu, a podpísať prezident Vladimir Putin. Reaguje na situáciu viacerých cudzincov, ktorí čelili vo svojich domovských krajinách trestnému stíhaniu za účasť vo vojne proti Ukrajine.

Ukrajinci zaútočili na Severokórejčanov dronmi so Santa Clausom (Video z 18.12.2024)
Video
Zdroj: @SOF_UKR

Rusko oficiálne neuvádza, koľko cudzincov slúži v jeho armáde vo vojne na Ukrajine. Jedinými oficiálne potvrdenými boli v minulosti iba severokórejskí vojaci, ale podľa odhadov na strane Moskvy bojujú ďalšie tisíce cudzincov z desiatok krajín, najmä z Afriky a Ázie.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyhlásil, že v ruskej armáde v súčasnosti bojuje 1 780 ľudí z 36 afrických krajín. Úrady viacerých afrických krajín tiež varovali svojich občanov pred nezákonnými náborovými programami.

V roku 2024 prezident Putin podpísal dekrét, ktorý pre zahraničných veteránov vojny zmiernil požiadavky na získanie ruského občianstva. Podľa odborníkov na migráciu to ale výrazne nezvýšilo záujem o službu v ruskej armáde.

Ukrajina v boji proti invázii Kremľa povolila bojovať po boku svojich ozbrojených síl aj cudzím štátnym príslušníkom, kde dominujú najmä občania Gruzínska, Azerbajdžanu a Bieloruska, ale aj zo západných krajín, ako sú Spojené štáty a Spojené kráľovstvo.

