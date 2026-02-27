Američania omylom zostrelili vlastný dron blízko hranice s Mexikom

Fio bankaFio banka
Armáda Spojených štátov s pomocou lasera omylom zostrelila dron amerického Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) blízko hranice s Mexikom, v dôsledku čoho bol dočasne uzavretý vzdušný priestor v okolí texaskej obce Fort Hancock. Armáda dron najprv vyhodnotila ako hrozbu. Demokratickí zákonodarcovia vyzvali na vyšetrenie štvrtkového incidentu a obvinili Biely dom z neschopnosti. CBP patrí pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Píšu o tom tlačové agentúry.

27.02.2026 16:30
Vzdušný priestor nad texaskou obcou, ktorá leží približne 80 kilometrov juhovýchodne od mesta El Paso, dočasne uzavrel Federálny úrad pre letectvo (FAA) zo „špeciálnych bezpečnostných dôvodov“. Armáda má povinnosť formálne upozorniť FAA, keď podnikne akýkoľvek zásah proti dronom v americkom vzdušnom priestore.

Podobný incident sa stal už 11. februára. Vtedy laserovú technológiu použil CBP, ktorý si ju požičal od armády na boj proti drogovým kartelom, píše denník The New York Times (NYT). Príslušníci CBP vystrelili na objekt, o ktorom sa domnievali, že je to dron. Ukázalo sa, že v skutočnosti išlo o nafukovací balón. CBP o použití zbrane podľa zdrojov agentúry AP neinformoval FAA, ktorý následne na niekoľko hodín uzavrel vzdušný priestor v okolí mesta El Paso na hranici s Mexikom, aby zabezpečil bezpečnosť civilnej leteckej dopravy.

Po štvrtkovom incidente bolo uzavretie priestoru menšieho rozsahu a komerčné lety neboli ovplyvnené, píše AP. Predbežná interná správa o incidente uvádza, že CBP neinformovalo ministerstvo obrany o pláne nasadiť v oblasti dron, takže armáda ho považovala za neznámy dron, uviedol NYT nemenovaný predstaviteľ Pentagonu.

Demokratický kongresman Rick Larsen a ďalší demokrati v parlamentných výboroch pre dopravu a infraštruktúru a pre vnútornú bezpečnosť uviedli, že ich informácia o zostrelení dronu šokovala. „Táto správa nás ohromila,“ uviedli zákonodarcovia v spoločnom vyhlásení. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa nich obchádza návrh zákona podporený demokratmi aj republikánmi o trénovaní operátorov dronov a zlepšení komunikácie medzi Pentagonom, FAA a ministerstvom vnútornej bezpečnosti.

