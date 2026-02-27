Môže sa ponoriť na celé mesiace. Francúzsko začína so skúškami novej jadrovej ponorky

Námorné skúšky budú pokračovať celý rok 2026 v rámci Francúzskej agentúry pre obranné obstarávanie v spolupráci s Komisiou pre atómovú energiu, námornou skupinou a spoločnosťou TechnicAtome. Ponorka s registračným číslom S638 po úspešnom zvládnutí posilní trojicu Suffren, Duguay-Trouin a Tourville, ktoré vstúpili do aktívnej služby v júni 2022, apríli 2024 a júli 2025. Piata a šiesta ponorka tejto triedy je vo výstavbe s plánovaným dokončením do roku 2030. Ku každej ponorke sú pridelené dve posádky pre zvýšenie operačnej dostupnosti.
Ponorka De Grasse s výtlakom 4650 ton na hladine a 5300 ton pod vodou s hĺbkou ponoru presahujúcou 350 metrov meria 99,5 metra a šírka dosahuje 8,8 metra. Posádku tvorí 63 až 65 námorníkov, čo odráža vysoký stupeň automatizácie. Pohon zabezpečuje tlakovodný reaktor TechnicAtome K15 s tepelným výkonom 150 MW a dva núdzové dieselové motory s výkonom 480 kW. Maximálna rýchlosť pod hladinou je viac ako 23 uzlov, na hladine 14 uzlov.
Jadrový pohon eliminuje potrebu prístupu k atmosférickému kyslíku, čo umožňuje trvalé nasadenie pod vodou v trvaní niekoľkých mesiacov. Obmedzením sú iba plánované zásoby pre posádku na 70 dní.
Výzbroj tvoria štyri 533 mm torpédomety s kapacitou 24 torpéd vrátane ťažkých torpéd F21 (oproti 14 torpédam v končiacej triede ponoriek Rubis). Dopĺňajú ich protilodné strely SM39 Exocet a námorné strely s plochou dráhou letu MdCN schopné zasiahnuť pozemné ciele do vzdialenosti 1000 km. Zariadenie ponorky podporuje kladenie mín a protiopatrenia voči torpédam.
Prvou jadrovou útočnou ponorkou bola americká USS Nautilus, ktorú nasadili v roku 1955. V súčasnosti prevádzkujú jadrové útočné ponorky okrem Francúzska aj Spojené štáty, Rusko, India, Čína a Spojené kráľovstvo.