Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Môže sa ponoriť na celé mesiace. Francúzsko začína so skúškami novej jadrovej ponorky

Môže sa ponoriť na celé mesiace. Francúzsko začína so skúškami novej jadrovej ponorky

Francúzske námorníctvo oznámilo začiatok námorných skúšok jadrovej útočnej ponorky De Grasse, ktorú minulý rok uviedlo do služby v Cherbourgu. Ide o štvrtú ponorku triedy Suffren v rámci programu Barracuda, ktorý má do roku 2030 nahradiť ponorky triedy Rubis. TARS o tom informuje podľa webu armyrecognition.

27.02.2026 16:39
debata
Historický zásah pod hladinou: Ukrajina hlási prelomový úder - prvé zničenie ruskej ponorky podvodnými dronmi
Video
Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) informovala o zásahu ruskej ponorky v prístave Novorosijsk. / Zdroj: SBU

Námorné skúšky budú pokračovať celý rok 2026 v rámci Francúzskej agentúry pre obranné obstarávanie v spolupráci s Komisiou pre atómovú energiu, námornou skupinou a spoločnosťou TechnicAtome. Ponorka s registračným číslom S638 po úspešnom zvládnutí posilní trojicu Suffren, Duguay-Trouin a Tourville, ktoré vstúpili do aktívnej služby v júni 2022, apríli 2024 a júli 2025. Piata a šiesta ponorka tejto triedy je vo výstavbe s plánovaným dokončením do roku 2030. Ku každej ponorke sú pridelené dve posádky pre zvýšenie operačnej dostupnosti.

Ponorka De Grasse s výtlakom 4650 ton na hladine a 5300 ton pod vodou s hĺbkou ponoru presahujúcou 350 metrov meria 99,5 metra a šírka dosahuje 8,8 metra. Posádku tvorí 63 až 65 námorníkov, čo odráža vysoký stupeň automatizácie. Pohon zabezpečuje tlakovodný reaktor TechnicAtome K15 s tepelným výkonom 150 MW a dva núdzové dieselové motory s výkonom 480 kW. Maximálna rýchlosť pod hladinou je viac ako 23 uzlov, na hladine 14 uzlov.

Tichí zabijaci. NATO ukázalo, ako loví ponorky
Video
Námorné sily z deviatich krajín sa zúčastňujú každoročného protiponorkového bojového cvičenia pri pobreží talianskej Sicílie. Manévre Dynamic Manta 23 pod vedením spojeneckého námorného veliteľstva Severoatlantickej aliancie sa konajú od 27. februára do 10. marca. Viac vo videu NATO.

Jadrový pohon eliminuje potrebu prístupu k atmosférickému kyslíku, čo umožňuje trvalé nasadenie pod vodou v trvaní niekoľkých mesiacov. Obmedzením sú iba plánované zásoby pre posádku na 70 dní.

Výzbroj tvoria štyri 533 mm torpédomety s kapacitou 24 torpéd vrátane ťažkých torpéd F21 (oproti 14 torpédam v končiacej triede ponoriek Rubis). Dopĺňajú ich protilodné strely SM39 Exocet a námorné strely s plochou dráhou letu MdCN schopné zasiahnuť pozemné ciele do vzdialenosti 1000 km. Zariadenie ponorky podporuje kladenie mín a protiopatrenia voči torpédam.

Prvou jadrovou útočnou ponorkou bola americká USS Nautilus, ktorú nasadili v roku 1955. V súčasnosti prevádzkujú jadrové útočné ponorky okrem Francúzska aj Spojené štáty, Rusko, India, Čína a Spojené kráľovstvo.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #jadrová ponorka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"