V Miláne sa vykoľajila električka, jeden človek zomrel, 40 osôb je zranených

Jeden človek zomrel a približne štyridsať ďalších utrpelo poranenia pri piatkovom vykoľajení električky v centre Milána, informujú agentúy ANSA a AFP.

27.02.2026 17:36 , aktualizované: 17:54
Električka č. 9 sa z dosiaľ neznámych príčin okolo 16.00 h vykoľajila a narazila do budovy. Na mieste zasahuje niekoľko sanitiek a hasičských áut. Podľa viacerých talianskych médií sú pod električkou stále uviaznutí ľudia.

Agentúra ANSA uvádza, že 39 ľudí bolo prevezených do nemocníc a jeden je vo vážnom stave. „Myslel som si, že je to zemetrasenie. Sedel som a spadol som na zem spolu s ostatnými pasažiermi. Bolo to hrozné,“ uviedol jeden z cestujúcich. V meste sa v súčasnosti koná týždeň módy.

