Clinton vypovedal pred Kongresom: Potuchy o Epsteinových zločinoch nemal, inak by ho nahlásil

Ide o vôbec prvý prípad, kedy bol bývalý prezident predvolaný na výpoveď pred Kongresom, pripomína agentúra AP. Vypočutie sa koná za zatvorenými dverami, výbor z neho neskôr zverejní videozáznam.
„Viem, čo som videl, a čo je dôležitejšie, čo som nevidel. Viem, čo som urobil, a čo je dôležitejšie, čo som neurobil. Nič som nevidel a neurobil som nič zlé,“ uviedol Clinton vo vyhlásení.
Clinton, ktorý v Bielom dome úradoval v rokoch 1993 až 2001 tiež vyhlásil, že sa na vypočutí dostavil, aby hral svoju úlohu v demokracii. Ďalším dôvodom je podľa neho to, že ženy a dievčatá, ktorých život Epstein zničil, si zaslúži nielen spravodlivosť, ale aj hojenie.
„Aj keď moja krátka známosť s Epsteinom skončila roky pred tým, než jeho zločiny vyšli na povrch, a aj keď som počas našich obmedzených interakcií nevidel žiadne náznaky toho, čo sa skutočne dialo, som tu, aby som poskytol to málo, čo viem,“ uviedol Clinton s tým, že tak chce predísť tomu, aby sa čokoľvek podobného opakovalo.
Exprezidentova manželka, bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová, pred výborom svedčila vo štvrtok. Kongresmanom povedala, že nemá žiadne informácie o Epsteinovej trestnej činnosti a vyzvala ich, aby predvolali súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Clintonovi tvrdia, že ich predvolanie pred republikánmi vedený výbor má za cieľ odviesť pozornosť od väzieb republikánskeho prezidenta na Epsteina.
Lietadlom letel najmenej 24-krát
Clinton už v minulosti uviedol, že s Epsteinom prerušil kontakt pred tým, ako bol finančník v roku 2008 odsúdený za sexuálne zločiny. Finančníkovým súkromným lietadlom letel najmenej 24-krát, uviedla stanica BBC s odvolaním sa na letové záznamy. V minulosti exprezident uvádzal, že na začiatku nultých rokov niekoľkokrát letel Epsteinovým lietadlom v súvislosti s činnosťou nadácie Clinton Foundation.Čítajte viac Clintonová vypovedala v Kongrese: Som si istá, že môj manžel nevedel o Epsteinových zločinoch. Žiada, aby svedčil aj Trump
V časti spisov o sexuálnom delikventovi, ktoré ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v decembri, sa objavili aj fotografie Clintona. Na jednej z nich pláva v bazéne a na ďalšej leží vo vírivke s rukami za hlavou. Na niekoľkých fotografiách je vidieť po boku dievčat či žien, ktorých tváre sú začernené.
Bývalý demokratický prezident a jeho právnici očakávajú, že ich sa zákonodarcovia čaká dlhý deň, uvádza médiá. Clintonovú vo štvrtok podľa CNN vypočúvali dlhšie ako šesť hodín. Republikánsky predseda výboru pre dohľad James Comer dnes pred začiatkom vypočutia novinárom povedal, že má pre Clintona množstvo otázok. „Dostať sem Clintonovej trvalo sedem mesiacov. Ale máme ich tu a tešíme sa, že sa spýtame na množstvo otázok,“ povedal Comer.
Demokratickí kongresmani pred vypočutím opäť vyzvali na predvolanie súčasného prezidenta Trumpa pred výbor pre dohľad, aby vypovedal o svojich väzbách na Epsteina. Dnes podľa nich nevypovedá „ten správny prezident“.
O predvolaní Clintonovcov sa zasadil práve Comer. Clintonovi najprv vypovedať odmietli. Comer však manželskému páru hrozil obvinením z pohŕdania Kongresom, pokiaľ nebudú vypovedať pred výborom, ktorý Epsteinov prípad a jeho sieť kontaktov vyšetruje. Clintonovi nakoniec s poskytnutím výpovedí súhlasili.
Snemovný výbor pre dohľad je jedným z najvplyvnejších orgánov Kongresu. Jeho hlavnou funkciou je dohliadať na federálnu vládu a vládne agentúry. Keďže majú v Snemovni reprezentantov väčšinu republikáni, tvoria väčšinu aj v tomto výbore. Vo výbore zasadá 25 republikánov a 21 demokratov. Jeho najvyššie postavený demokrat je kongresman Robert Garcia.Čítajte viac Epsteinove spisy: exprinca Andrewa zatkli v deň jeho narodenín. Škandál v kráľovskej rodine pokračuje. Kto bude ďalší?
Epstein sa pohyboval medzi mnohými vplyvnými ľuďmi z politiky, biznisu i umenia vrátane Trumpa či Clintona, hoci títo politici neboli v súvislosti s jeho zločinmi obvinení zo žiadneho porušenia.
V roku 2019 bol Epstein nájdený mŕtvy vo väzenskej cele, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Už v roku 2008 bol v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.