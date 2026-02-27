Fio bankaFio banka
Čínsky parlament, oficiálne označovaný ako Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov, necelý týždeň pred začiatkom výročného zasadnutia vylúčil 19 svojich členov, vrátane deviatich vojenských dôstojníkov. Odvolanie poslancov nebolo vo štvrtkovom oznámení zdôvodnené, tento krok ale väčšinou býva spájaný s vyšetrovaním korupcie, napísala dnes agentúra AP.

27.02.2026 19:01
Medzi vylúčenými dôstojníkmi sú dvaja z Ústrednej vojenskej komisie, najvyššieho vojenského orgánu krajiny, a zvyšok z armády, námorníctva, letectva a raketových síl. Tri z nich sú generáli. Ďalšími odvolanými sú zástupcovia z niekoľkých provincií, predseda vojenského súdu alebo minister pre krízové ​​riadenie Wang Siang-si, ktorý čelí vyšetrovaniu z korupcie.

Najvyšší zákonodarný orgán Číny má po vylúčení 2878 členov. O konci poslancov informoval Stály výbor Všečínskeho zhromaždenia, menšia a mocnejšia skupina ľudí, ktorá sa schádza pravidelne počas roka a môže schvaľovať zákony.

Čínsky prezident Si Ťin-pching v roku 2012 vyhlásil boj proti korupcii, ktorú čínske úrady obvykle nazývajú ako vážne porušenie disciplíny a zákona. Toto ťaženie je pre Siho, ktorý je pri moci od novembra 2012, podľa analytikov spôsob, ako sa zbaviť potenciálnych rivalov a zaistiť si lojalitu svojich podriadených. Za prijímanie úplatkov bol tento mesiac odsúdený na doživotie exminister spravodlivosti Tchang I-ťün. Protikorupčná kampaň sa v posledných rokoch zamerala aj na armádu, pretože úrady od januára kvôli korupcii vyšetrujú aj najvyššieho generála Čang Jou-sia.

Politická udalosť známa ako Dve zhromaždenia začína budúcu stredu a potrvá najskôr týždeň. Ide o výročné zasadnutie Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, zákonodarného zboru s asi 2900 delegátmi, a Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia, politického poradného orgánu s približne 2170 zástupcami. Vláda predstaví svoje ekonomické ciele aj päťročný plán, ktorý načrtne politické ciele na obdobie rokov 2026 až 2030.

