Ako si upevniť moc? Čínsky parlament týždeň pred zjazdom vylúčil 19 členov vrátane dôstojníkov

Medzi vylúčenými dôstojníkmi sú dvaja z Ústrednej vojenskej komisie, najvyššieho vojenského orgánu krajiny, a zvyšok z armády, námorníctva, letectva a raketových síl. Tri z nich sú generáli. Ďalšími odvolanými sú zástupcovia z niekoľkých provincií, predseda vojenského súdu alebo minister pre krízové riadenie Wang Siang-si, ktorý čelí vyšetrovaniu z korupcie.
Najvyšší zákonodarný orgán Číny má po vylúčení 2878 členov. O konci poslancov informoval Stály výbor Všečínskeho zhromaždenia, menšia a mocnejšia skupina ľudí, ktorá sa schádza pravidelne počas roka a môže schvaľovať zákony.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v roku 2012 vyhlásil boj proti korupcii, ktorú čínske úrady obvykle nazývajú ako vážne porušenie disciplíny a zákona. Toto ťaženie je pre Siho, ktorý je pri moci od novembra 2012, podľa analytikov spôsob, ako sa zbaviť potenciálnych rivalov a zaistiť si lojalitu svojich podriadených. Za prijímanie úplatkov bol tento mesiac odsúdený na doživotie exminister spravodlivosti Tchang I-ťün. Protikorupčná kampaň sa v posledných rokoch zamerala aj na armádu, pretože úrady od januára kvôli korupcii vyšetrujú aj najvyššieho generála Čang Jou-sia.Čítajte viac Noc dlhých nožov medzi komunistami v Pekingu? Najvyšší čínsky generál vraj odovzdal jadrové tajomstvá USA
Politická udalosť známa ako Dve zhromaždenia začína budúcu stredu a potrvá najskôr týždeň. Ide o výročné zasadnutie Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, zákonodarného zboru s asi 2900 delegátmi, a Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia, politického poradného orgánu s približne 2170 zástupcami. Vláda predstaví svoje ekonomické ciele aj päťročný plán, ktorý načrtne politické ciele na obdobie rokov 2026 až 2030.