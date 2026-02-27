Kolonialistické chúťky Trumpa: Dohadujeme mierové prevzatie Kuby

„Kubánska vláda s nami rokuje a ako viete, majú veľké problémy. Nemajú peniaze, nemajú teraz nič, ale rokujú s nami a možno sa dočkáme mierového prevzatia Kuby,“ povedal Trump novinárom podľa agentúry AFP. Agentúra Reuters napísala, že prezident hovoril o „priateľskom“ prevzatí Kuby.
Minulý týždeň sa objavili informácie, že americký minister zahraničia Marco Rubio, ktorý je synom kubánskych emigrantov, rokuje s vnukom dlhoročného kubánskeho vodcu Raúla Castra.
Kuba sa už dlhé roky stretáva s ekonomickou krízou, z čoho tamojšia komunistická vláda často viní americké sankcie. Prvé z nich USA zaviedli už v roku 1960 s cieľom privodiť pád kubánskeho režimu, čo sa doteraz nestalo. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potláča všetku opozíciu, zosilnil Trump. Ten už za svojho prvého pôsobenia v Bielom dome prerušil otepľovanie americko-kubánskych vzťahov začaté jeho predchodcom Barackom Obamom.
Kuba tento rok prišla o svojich dvoch hlavných dodávateľov ropy – Mexiko a Venezuelu po tom, čo Trump nariadil zastaviť venezuelské dodávky ropy a minulý mesiac podpísal dekrét, podľa ktorého hrozia clá každej krajine, ktorá by ropu na Kubu dodávala. Tento týždeň však americké ministerstvo financií oznámilo, že umožní predaj venezuelskej ropy na Kubu, ale iba tamojším podnikateľom či jednotlivcom, nie však subjektom napojeným na kubánsku vládu či armádu.
Spojené štáty tento rok 3. januára bombardovali niekoľko miest vo Venezuele a americké jednotky pritom z Caracasu uniesli tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu, ktoré vinia z narkoterorizmu. Trump potom podporil vo vedení krajiny Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorej vláda s USA pod nátlakom spolupracuje. Trump tiež po zatknutí Madura povedal, že USA chcú mať na neurčito kontrolu nad predajom venezuelskej ropy a nad príjmami z nej.
Trump niekoľkokrát povedal, že vojenský zásah Spojených štátov ako vo Venezuele nebude nutný, pretože režim sa zrúti sám.