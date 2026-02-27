Trump nie je nadšený iránskym vyjednávaním: Jadrové zbrane jednoducho nemôžu mať

Fio bankaFio banka
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nie je nadšený spôsobom, akým Irán vyjednáva. O jeho jadrovom programe však očakáva ešte v priebehu dňa ďalšie rokovania, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.

27.02.2026 20:13
„Nie som spokojný s tým, že nám nie sú ochotní dať to, čo musíme mať. Nie som z toho nadšený. Uvidíme, čo sa stane. Budeme sa rozprávať neskôr,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu zároveň zopakoval, že s Iránom chce uzavrieť dohodu, ale „nemôžu mať jadrové zbrane“.

Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo ďalšie kolo sprostredkovaných bilaterálnych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hoci mediátor Omán tvrdí, že bol na nich dosiahnutý „dobrý pokrok“, viaceré zahraničné médiá hovoria píšu o opaku.

Podľa zdrojov agentúry Reuters Omán poslal v piatok do Washingtonu svojho ministra zahraničných vecí Badra al-Búsajdího, ktorý bude o iránskom jadrovom programe rokovať s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom.

