Trump nie je nadšený iránskym vyjednávaním: Jadrové zbrane jednoducho nemôžu mať

„Nie som spokojný s tým, že nám nie sú ochotní dať to, čo musíme mať. Nie som z toho nadšený. Uvidíme, čo sa stane. Budeme sa rozprávať neskôr,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu zároveň zopakoval, že s Iránom chce uzavrieť dohodu, ale „nemôžu mať jadrové zbrane“.
Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo ďalšie kolo sprostredkovaných bilaterálnych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hoci mediátor Omán tvrdí, že bol na nich dosiahnutý „dobrý pokrok“, viaceré zahraničné médiá hovoria píšu o opaku.
Podľa zdrojov agentúry Reuters Omán poslal v piatok do Washingtonu svojho ministra zahraničných vecí Badra al-Búsajdího, ktorý bude o iránskom jadrovom programe rokovať s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom.Čítajte viac Na prahu vojny: Izrael v tichosti mení podzemné garáže na operačné sály, USA evakuujú rodiny diplomatov, Rubio ide do Izraela